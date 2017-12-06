Braga Son Hazırlıklarını Yaptı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Portekiz ekibi Braga, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Portekiz ekibi Braga, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Abel Ferreira yönetiminde maçın oynayacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Düz koşu ile devam eden antrenmanın basına açık olan bölümünün sonunda istasyon çalışmaları yapıldı. Portekiz ekibi, antrenmanın basına kapalı olan bölümde ise Başakşehir müsabakasının taktiğini çalıştı.