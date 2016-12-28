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Branda Fabrikasının Çatısında Çıkan Yangına Çok Sayıda İtfaiye Müdahale Etti

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Branda Fabrikasının Çatısında Çıkan Yangına Çok Sayıda İtfaiye Müdahale Etti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir branda fabrikasının çatısında çıkan yangın yan tarafında bulunan bir başka fabrikanın çatısına sıçrayınca...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir branda fabrikasının çatısında çıkan yangın yan tarafında bulunan bir başka fabrikanın çatısına sıçrayınca paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin müdahale sırasında parmağı kırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın gece saatlerinde Çayırova Cumhuriyet mahallesi Karayel sokakta bulunan bir branda fabrikasının çatısında çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı fabrikanın çatısında yangın çıktı. Çıkan yangın hemen yan tarafında bulunan bir yağ fabrikasının da çatısına sıçradı. Yangını gören çevre fabrikalarda bulunan diğer vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine yangın yerine Gebze, Darıca, Çayırova, Beylikbağı ve İzmit'ten çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın yerine sevk edilen ekipler kısa sürede yangının çıktığı fabrikaya ulaştı. Fabrikaya içeriden dışarıdan müdahale eden ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında Temel Demirci isimli itfaiye erinin parmağı kırıldı. Parmağı kırılan yaralı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma açıldı.

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