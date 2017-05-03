BRANDS YABANCI SINIRLAMASINA TAKILDI

Kevin Brands, yabancı sınırlamasına takıldı. Samsunspor’un devre arasında kadroya kattığı Kevin Brands, Eskişehirspor maçı kadrosuna yabancı kuralı nedeniyle alınmadı

ESKİŞEHİR MAÇINA GÖTÜRÜLMEDİ

Devre arasında Hollanda’nın 1. Lig takımlarından Go Ahead Eagles'tan transfer ettiği Kevin Brands, bir türlü Teknik Direktör Osman Özköylü’nün gözüne giremedi. Ligin ikinci yarısında ilk haftalarda forma şansı bulan Kevin Brands, taraftarın önünde çıktığı ilk maçta Evkur Yeni Malatyaspor’a attığı iki golle gönüllerde taht kurmuştu. Sonrasında formasını kaptıran ve 8 maç aradan sonra ilk kez geçen hafta Ümraniyespor maçında forma şansı bulan Hollandalı oyuncu, Eskişehirspor deplasmanına götürülmedi.

DÖRT YABANCI GÖTÜRÜLDÜ

Teknik Direktör Osman Özköylü, yabancı sınırlaması nedeniyle takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların da çokluğunu göz önünde bulundararak, Eskişehirspor deplasmanına kaleci Tom Muyters, N’Diaye, Lumu, Zola ve Kone’yi götürdü. Lumu ve Zola maçın ikinci yarısında oyuna dahil edildi. Teknik Direktör Özköylü, yabancı konusundaki bu kararı taraftarların da dikkatini çekti. Geçen hafta ilk onbirde şans verdiği Kevin Brands’ı bu hafta Eskişehir deplasmanına dahi götürmeyen genç teknik adamın bu kararı tepkilere de neden oldu.