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Brezilya’da 3.6 Milyon Kişi Daha Yoksulluk Sınırının Altına İniyor

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Brezilya’da 3.6 Milyon Kişi Daha Yoksulluk Sınırının Altına İniyor
Dünya Bankası tarafından yayınlanan rapora göre, yıl sonuna kadar Brezilya'da 3.6 kişinin yoksulluk sınırının altında kalacağı tahmin ediliyor.

Dünya Bankası tarafından yayınlanan rapora göre, yıl sonuna kadar Brezilya'da 3.6 kişinin yoksulluk sınırının altında kalacağı tahmin ediliyor.

Dünya Bankası tarafından yayınlanan rapor, Brezilya'da onlarca yıldır devam eden ekonomik krizde 2017 yılının sonuna kadar 3.6 milyon Brezilyalının yoksulluk sınırının altına ineceğini ortaya koydu. Banka, sosyal refah programı Bolsa Familia'nın önümüzdeki aylarda bu durumu geçici olarak gizleyeceğini iddia etti fakat bu durum hükümet tarafından reddedildi. Raporda Brezilya'daki mevcut ekonomik krizin süresi ve büyüklüğü, uygulanmakta olan Bolsa Familia programını genişletilmesi için bir fırsat olduğu ifade edildi. Süren kriz nedeniyle 810 bin ve 1.16 milyon ailenin sosyal yardım programına eklenmesine neden olacağı aktarıldı. Raporda, yoksulluk sınırının altında kalması beklenen "yeni yoksulların" kentsel bölgelerden olacağı ifade edildi.

Zirai ve İctimai Reform Bakanlığı, hükümetin Bolsa Familia programından halihazırda 14 milyon kişinin yararlandığını ortaya koydu.

2006 yılında İşçi Partisi tarafından başlatılan Bolsa Familia Refah Programı kapsamında düşük gelirli ailelere nakit yardımında bulunuluyor.

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