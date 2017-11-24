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Brüksel’de "5. Doğu Ortaklık Zirvesi" Yapıldı

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Brüksel’de "5. Doğu Ortaklık Zirvesi" Yapıldı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 5. Doğu Ortaklık Zirvesi yapıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 5. Doğu Ortaklık Zirvesi yapıldı.

Brüksel'de düzenlenen 5. Doğu Ortaklık Zirvesi'ne AB üyesi ülkelerin liderleri ve Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Belarus, Azerbaycan ve Ermenistan programlarına katılan altı ülkenin temsilcileri katıldı. Zirvede, "Güçlü ekonomi pazar fırsatlarının daha iyi kullanılması", "Devlet kurumlarının güçlendirilmesi", "Ulaştırma ve enerji alanında iş birliğinin güçlendirilmesi" ve "Vatandaşlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi" başlıklı 4 madde ele alındı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki Doğu Ortaklığı zirvesi öncesinde, "Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile olan ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girmesinden memnunum. Doğu komşuları ile olan ilişkiler Avrupa Birliği için büyük önem taşıyor.

Bu ülkelerin nüfusu ve demokrasi geliştirme süreci ile ilgileniyoruz. Yakında Ukrayna, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle bir araya gelmeyi planlıyoruz" dedi.

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