Brüksel’in Türk Mahallesinde Narkotik Operasyonu

Brüksel Kuzey Polis Teşkilatı, Türk mahallesinde narkotik operasyonu düzenledi.

Brüksel Kuzey Polis Teşkilatı, Türk mahallesinde narkotik operasyonu düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk mahallesi Saint-Josse bölgesinde bulunan bir otele operasyon düzenlendi. Yürütülen narkotik operasyonu kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 29 yaşındaki G.U. ile 35 yaşındaki M.J.'nin yaklaşık bir aydır Schaerbeek'in en işlek yerlerinden biri olan Liedts Meydanı'nda kokain sattıkları belirtildi. Ancak gözaltına alınanların uyruklarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan yürütülen operasyonların Liedts Meydanı ve civarında uyuşturucu satışını engellemek ve 4 Ağustos'ta farklı noktalara düzenlenen baskınların devamı olduğu bildirildi.