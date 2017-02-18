  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 4 °C

Bruma İle İlgili Açıklama Yapılmadı

» »
Bruma İle İlgili Açıklama Yapılmadı
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesinde kamp kadrosuna almadığı Bruma ile ilgili açıklama yapmadı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesinde kamp kadrosuna almadığı Bruma ile ilgili açıklama yapmadı.

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde Igor Tudor'un açıkladığı 18 kişilik kadro tercihi çok konuşuldu. Tudor; Wesley Senijder, Lionel Carole, Eren Derdiyok, Hakan Balta ile Bruma'yı Rizespor maçı kadrosuna dahil etmedi.

Galatasaray Kulübü'nden sakat futbolcuların durumu hakkında yapılan açıklamada, Sneijder, Eren, Carole ve Hakan Balta ile ilgili bilgiler verildi. Ancak Bruma konusunda ise hiçbir ifade kullanılmadı. Yapılan açıklamada sakat olmadığı kesinleşen Bruma'nın neden kadroya alınmadığı merak konusu oldu. Tudor'un antrenmanlarda Bruma ile sıkıntı yaşadığı iddia edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Çubukçu: "Seriyi Sürdürmek İstiyoruz"18 Şubat 2017 Cumartesi 11:38
  • Sivasspor Kafilesi Denizli’ye Gitti18 Şubat 2017 Cumartesi 11:23
  • Dünyada İlk Kez Cam Teras Üzerinde Voleybol Oynandı18 Şubat 2017 Cumartesi 11:08
  • Kütahyaspor, Muharrem Uğur’a Emanet18 Şubat 2017 Cumartesi 10:33
  • Trabzonspor’un Kanatları Sağlam18 Şubat 2017 Cumartesi 10:28
  • Bursasporlu İsme Havaalanında Tepki: “Bursa’yı Terk Et”17 Şubat 2017 Cuma 23:48
  • Bursaspor Mağlup Dönüyor17 Şubat 2017 Cuma 20:58
  • Kayserispor Seriye Bağladı17 Şubat 2017 Cuma 20:48
  • Özbalta: “Alacağımız 3 Puan Bizi Kümede Bırakırdı”17 Şubat 2017 Cuma 20:48
  • Tgf Türkiye Golf Turu 2. Ayak Turnuvası Başladı17 Şubat 2017 Cuma 20:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti