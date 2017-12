Bruno Xadas: “Birinci Sıradaki Yerimizi Korumak İstiyoruz”

Braga'nın genç futbolcusu Bruno Xadas, Başakşehir ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Birinci sıradaki yerimizi korumak istiyoruz. Her maç...

Braga, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın saat 21.00'de deplasmanda Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekiz ekibinin genç futbolcusu Bruno Xadas, "Önemli maç. Birinci sıradaki yerimizi korumak istiyoruz. Her maç gibi bu maçı da almak istiyoruz. Hocanın verdiği şansı iyi kullanmak istiyorum. Antrenmanlarda iyi çalışıyorum. Her zaman hazır olmanız gerekiyor. Elime fırsat geldiği zaman en iyi şekilde kullanmak istiyorum" diye konuştu.