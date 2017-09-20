Bso Başkanı Uğur Ayvalık’ta İncelemelerde Bulundu

Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmil Uğur, Ayvalık'ta Organize Sanayi Bölgesi için incelemelerde bulundu.

Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmil Uğur, Ayvalık'ta Organize Sanayi Bölgesi için incelemelerde bulundu.

BSO Başkanı İsmail Uğur, Ayvalık'ta kurulacak Organize Sanayi Bölgesi'ne ve bölgenin imalat sanayine destek verecek yeni bir sanayi sitesi inşaası için Ayvalık Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yer seçiminde bulundu. Her geçen gün büyüyen Ayvalık'a mevcut sanayi sitesinin yeterli gelmediğini belirten BSO Başkanı Uğur, yeni sanayi sitesini en kısa zamanda hayata geçirmek istediklerini söyleyerek, "Balıkesir Sanayi Odası olarak küçük sanayi bölgelerini önemsiyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri, küçük sanayi bölgeleri sanayinin kalkınması adına önemli. Bugün Ayvalık" tayız. Küçük sanayi kooperatifi burada sanayiciye yeterli gelmiyor. Biz de Sanayi Odası olarak Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız destek ile birkaç yerde inceleme yaptık. Ayvalık" ta yeni bir küçük sanayi bölgesi kurmak istiyoruz. Ayvalık" ta ki sanayicilerimizin, küçük sanayicinin işini, aşını daha da büyütelim, istihdamı artıralım. İnşallah yakın zamanda Balıkesir'de marangozlar sitesinde olduğu gibi Ayvalık da daha organize ve modern bir küçük sanayi sitesine kavuşmuş olacak" dedi.

Ayvalık Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Yusuf Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, yeni bir arazi üzerine kurulacak projenin büyük önem arz ettiğinine dikkat çekerek destekleri için Başkan Uğur'a teşekkür etti. Yılmaz, "Sanayi sitemizdeki mevcut 72-144 ve 216 metrekare büyüklüklerde iş yerleri bize küçük geldiği için, üretim alanlarımızı büyütmek istiyoruz. Yeni kurulacak sanayi sitesinde beş yüz, bin ve hatta bin beş yüz – iki bin metrekarelik yeni üretim alanlarına sahip olarak Ayvalık sanayisini daha büyütmek istiyoruz. Şu an çalışan işçilerimizin sayısını, üretim ve ihracat rakamlarımızı artıracağız. Bunun için bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur ve Sanayi Odası Başkanımız İsmail Uğur'a teşekkür ediyoruz. Bu destekler ile projeyi inşallah başaracağız ve hayata geçireceğiz" şekinde konuştu.