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Btk’dan Siber Saldırı Açıklaması

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Btk’dan Siber Saldırı Açıklaması
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Dünya çapında etki eden, 74 ülkeye yayıldığı bilinen zararlı yazılım siber saldırısının Türkiye'yi...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Dünya çapında etki eden, 74 ülkeye yayıldığı bilinen zararlı yazılım siber saldırısının Türkiye'yi de etkisi altına aldığını USOM Kriz Merkezi'nin gerekli önlemleri aldığını açıkladı.

BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Dünya çapında etki eden, 74 ülkeye yayıldığı bilinen zararlı yazılım siber saldırısı Türkiye'yi de az da olsa etkisi altına almıştır. Yaşanan sıkıntılar fidye yazılımı bulaşması ve yayılması nedeniyle olmaktadır. USOM kriz merkezi aralıksız çalışmalarını sürdürmekte ve gerekli önlemleri almaktadır" denildi.

WanaCrypt0r 2.0 adını taşıyan saldırıya dair BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada operatörleri saldırı hakkında uyardıklarını belirterek, "Dünya genelinde bir hareketlilik var, saldırıdan en çok etkilenen ülke İngiltere oldu. Zararlı yazılım bulaşması ve ciddi yayılması söz konusu. USOM kriz koordinasyon merkezinde nöbetine kesintisiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en az etkilenen ülkelerden birini olduğunu söyleyen, BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)'dan saldırıya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Dünya genelinde Phishing epostaları ile bulaştırılan Wannacry Ransomware, SMB zafiyetinden faydalanıp iç ağda yayılabiliyor. Güncel olmayan sistemlerde Microsoft dosya paylaşım servisi SMB için MS17-010 güncellemesi gerekiyor. USOM tarafından SMB zafiyetiyle ilgili yayınlanan 21 Mart tarihli bildirimin incelenmesi tavsiye olunur https://www.usom.gov.tr/tehdit/177.html USOM zararlı bağlantılar listesini güvenlik cihazlarında tanımlamanız önemle tavsiye olunur. Antivirüslerin güncellenmesi ve merak uyandıran Phising Emaillerine yönelik kullanıcıların dikkatli olması önemle tavsiye olunur. Fidye yazılımının bağlantı kurmaya çalıştığı yurt dışı adresler USOM tarafından da altyapı seviyesinde engellenmektedir."

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