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Btm’den Bilimsel Eğitim Reformu

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Btm’den Bilimsel Eğitim Reformu
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin öğretmenler loncası ilgi görüyor.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin öğretmenler loncası ilgi görüyor. 5 gün sürecek uygulamalı arduino ile proto tipleme eğitimi her branştan öğretmene ücretsiz verilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin bilim adamlarını yetiştirilmesi hedefiyle şehre kazandırdığı vizyon projesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin (BTM), bilimsel eğitime katkıları sürüyor. "Öğretmenler Loncası" her branştan öğretmenin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Bilimi, çocuk ve gençlere sevdirerek gelecek nesillere aktarılması maksadıyla kurgulanan, eğitim tekniklerini geliştirmek adına pratik uygulamaları da içeren "Öğretmenler Loncası" ile her branştan öğretmenin teorik ve pratik uygulamalarla tecrübe kazanması hedefleniyor.

Öğrencilerin ve çocukların bilimsel gelişiminde, formal eğitime alternatif olarak informal eğitimi esas alan BTM'nin "Öğretmenler Loncası", yeni öğretim yöntemi stratejileri geliştirmesine de fayda sağlıyor. "Öğretmenler Loncası" ile bilimsel kültürün artırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Bilimsel eğitimin yaygınlaştırmak ve öğretmenlerin bilimsel anlamda donanımları attırmak adına projelendirilen "Öğretmenler Loncası" programında bu kez ilgi duyan her branştan öğretmene arduino ile proto tipleme eğitimi verilecek. Bilime merak duyan öğretmenlerin başvurabileceği program 19-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine da katkı sağlayacak olan arduino ile proto tipleme eğitimine katılmak isteyen öğretmenlerin www.bursabtm.org adresini ziyaret etmeleri yeterli olacak.

Btm’den Bilimsel Eğitim Reformu

Btm’den Bilimsel Eğitim Reformu

Btm’den Bilimsel Eğitim Reformu

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