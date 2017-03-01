Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2017 yılının ilk iki ayında ihracatta önemli artışlar yaşandığını ifade...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2017 yılının ilk iki ayında ihracatta önemli artışlar yaşandığını ifade ederek, "2017 yılı, ilk iki ayda yakaladığımız başarılar ve devletimizin sağladığı teşviklerle yeni başarı hikayeleri yazacağımız bir yıl olacak. Dünya ticaretindeki olumlu sinyaller de bizlere bu anlamda umut veriyor" dedi.

BTSO Şubat ayı olağan meclis toplantısı oda hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ekonomik seferberlik ruhu ile başladıkları 2017 yılında 2 aylık bir süreci geride bıraktıklarını hatırlatarak, "Bu süreçte iş dünyamızın beklentileri doğrultusunda ekonomi yönetimimiz de önemli düzenlemeleri hayata geçirdi. Bazı sektörlerimizdeki vergi indirimleriyle birlikte, istihdam üzerindeki yüklerin hafifletilmesi, nakit sıkışıklığının giderilmesi ve yeni yatırımların desteklenmesi gibi çok önemli uygulamalar, Türkiye ekonomisine duyulan güveni de artırdı. Bizler, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin aydınlık geleceğine inanıyoruz. Yakalamış olduğumuz milli birlik ve dayanışma ruhuyla birlikte inşallah 2017 de yeni başarı hikayelerini yazacağımız bir sürecin başlangıcı olacak" dedi.

2016 yılında hem kent hem de ülke ekonomisi açısından ihracat rakamlarının pozitif olduğunu belirten Başkan Burkay, "2016 yılında Bursa'nın ihracatı yüzde 10'un üzerinde bir artış performansı sergiledi. Ocak ayındaki ihracat artışımız, Türkiye ihracat artışının neredeyse iki katıydı. Sizlerin de bildiği gibi TİM'in yeni bir uygulaması başladı. Artık üretim ve ihracatın merkezi olan kentlerde ihracat rakamları açıklanıyor. Bursa'da Şubat ayı ihracat rakamları açıklanacak. Kentimiz burada yine farkını gösteren performansını ortaya koyacaktır" diye konuştu.

Ortak akıl vizyonuyla hareket eden BTSO'nun 2017 yılında da üst düzey devlet protokolünü üyeleriyle buluşturmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Burkay, meclis ve komite üyelerinden gelen taleplerin doğrudan Bakanlara aktarıldığını ifade etti. Maliye Bakanı Naci Ağbal'a üyelerinden gelen taleplerin sunulduğu raporda yer alan 17 maddeden 12'sinin 3 gün sonraki Bakanlar Kurulu'nda karara bağlanarak yürürlüğü girdiğini hatırlatan Burkay, "Bu başarının altında ortaya koyduğumuz örnek birliktelik var" dedi.

Bursa iş dünyası olarak istihdam projelerinin de liderliğini üstlendiklerini belirten İbrahim Burkay, "Bugüne kadar 20 binden fazla kişiye mesleki eğitim sunduğumuz BUTGEM'le birlikte ayda ortalama 2 bin 500 çalışanın mesleki standartlarını geliştirdiğimiz MESYEB, Türkiye'ye rol model projelerimiz oldu. Kapasite olarak Türkiye'nin alanında en büyük merkezi konumunda bulunan MESYEB, üretim devam ederken gerçekleştirdiği sınav modeliyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından Türkiye'deki tüm kurumlara örnek gösterildi" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilan edilen istihdam seferberliğini de Bursa'da başlatarak, kentler arasında özel bir rekabetin tetikleyicisi olduklarının altını çizen Başkan Burkay konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kredi Garanti Fonu ve bankalarımız ile birlikte önümüzdeki günlerde yapacağımız protokolle üyelerimize tavanı 1,5 milyon lira olan çok özel bir kredi paketi sunacağız. Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan istihdam kredimizin teminatlarının yüzde 85'i KGF tarafından karşılanacak. Üyelerimiz, yıllık 9,9'dan başlayan maliyetlerle 2 yıldan 5 yıla kadar uzayan vadelerle, yatırım ve istihdam desteğine kavuşmuş olacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak 1 milyar liralık bir fonu Bursa iş dünyasının kullanımına sunacağımızın altını çizmek isterim. Çok avantajlı ve benzersiz nitelikteki bu finans desteği ile; üyelerimizin hem ihracat hem büyüme hem de istihdam hedeflerine ulaşmasında Oda olarak Bursa iş dünyasının gücüne güç katacağız."

Yaklaşan referandum süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Burkay, "Önümüzde bir referandum süreci var. Bu referandum sürecini kazasız belasız atlattıktan sonra öyle tahmin ediyoruz ki ülkemiz hem içerideki terör belası ve son dönemde yaşamış olduğu birçok sıkıntının kaynağı olan meseleleri çözecek güçlü adımları atma iradesi kazanacak. Aynı zamanda ekonomideki o kalkınma hamlesini getirecek güçlü kararları ve adımları ülke olarak atabilme imkanı bulacağız" dedi.

Toplantıda ayrıca Ocak ve Şubat aylarında Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen 6 yurt dışı iş gezisi hakkında heyet başkanları tarafından sunum gerçekleştirildi.