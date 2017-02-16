Btso’dan Butal’a Ziyaret

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 22. Meslek Komitesi, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) ile Uludağ Üniversitesi Kimya Bölümü'nü ziyaret...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 22. Meslek Komitesi, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) ile Uludağ Üniversitesi Kimya Bölümü'nü ziyaret etti.

TÜBİTAK BUTAL Müdürü Sedat Aktaş, eğitim, muayene ve laboratuvar hizmetleri hakkında BTSO heyetine bilgiler verdi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, BTSO'nun değişim programı, sektörel konseyler ve kümelenme gruplarıyla üniversite ve sanayi işbirliğinin güçlendirildiğini dile getirdi. İlker Duran, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üniversite ve sanayi iş birliğini güçlü tutan adımlar attıklarını söyledi. BTSO'nun projelerinde akademik tecrübeden her zaman faydalandıklarını ifade eden Duran, bilgiyi teknolojiye dönüştüren toplumların her zaman gelişimlerini sürdüreceklerini söyledi. Duran, "Üniversitelerimizin ve TÜBİTAK BUTAL'ın imkanlarını sanayi ile birlikte üretime dönüştürmek istiyoruz. Çünkü ülkemizi ve kentimizi hedeflerine güçlerimizi birleştirerek ulaştırabiliriz" diye konuştu.

TÜBİTAK BUTAL Müdürü Sedat Aktaş ise, BTSO'nun yaptığı çalışmaları yakından izlediklerini belirterek, her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.