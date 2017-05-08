Btso’dan Girişimci Adaylarına Eğitim

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) KOSGEB ile birlikte hayata geçirdiği girişimcilik eğitimlerinden 1.5 yılda 270'e yakın girişimci adayı faydalandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) KOSGEB ile birlikte hayata geçirdiği girişimcilik eğitimlerinden 1.5 yılda 270'e yakın girişimci adayı faydalandı.

BTSO Akademi kapsamında KOSGEB, İŞKUR ve TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerden faydalanan girişimci adayları, devletten aldıkları hibe ve sıfır faizli krediler sayesinde kendi işletmelerini açmanın mutluluğunu yaşıyor. Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (BUTGEM) gerçekleştirilen eğitimler, hem adaylara hayallerindeki fikirleri iş planına dönüştürmeyi hem de devlet teşviklerinden yararlanmayı öğretiyor.

Eylül 2015'te başlayan girişimcilik eğitim programlarından şimdiye kadar 270'e yakın girişimci adayı faydalandı. Her yıl yeni girişimcileri kent ve ülke ekonomisine kazandıran BTSO, yeni eğitim dönemine başladı. Yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi planladığı 10 ayrı eğitim programının ilki geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirilmişti. Mayıs ayında ise 9 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde iki eğitim programı yapılacak. BTSO, yıl sonuna kadar düzenlenecek eğitimlerle 250'den fazla girişimciye eğitim vererek, iş dünyasına atılma yolunda rehberlik etmeye devam edecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin üretim gücü yüksek ve yenilikçi fikirlere sahip girişimci ruhu ile hedeflerine ulaşacağını söyledi. Başkan Burkay, KOSGEB ile birlikte gerçekleştirilen eğitimlere katılanların yüzde 20'sinin devlet desteklerinden faydalanarak, hayallerindeki işletmeleri açtığını açıkladı. BTSO Başkanı Burkay, "Kalkınmanın ve zenginliğin en önemli formülü ise girişimciliktir. Girişimin olmadığı yerde nitelikli üretim ve zenginlik olmaz" dedi.