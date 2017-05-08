  • BIST 94.353
  • Altın 141,076
  • Dolar 3,5524
  • Euro 3,8888
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 18 °C

Btso’dan Girişimci Adaylarına Eğitim

» »
Btso’dan Girişimci Adaylarına Eğitim
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) KOSGEB ile birlikte hayata geçirdiği girişimcilik eğitimlerinden 1.5 yılda 270'e yakın girişimci adayı faydalandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) KOSGEB ile birlikte hayata geçirdiği girişimcilik eğitimlerinden 1.5 yılda 270'e yakın girişimci adayı faydalandı.

BTSO Akademi kapsamında KOSGEB, İŞKUR ve TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerden faydalanan girişimci adayları, devletten aldıkları hibe ve sıfır faizli krediler sayesinde kendi işletmelerini açmanın mutluluğunu yaşıyor. Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (BUTGEM) gerçekleştirilen eğitimler, hem adaylara hayallerindeki fikirleri iş planına dönüştürmeyi hem de devlet teşviklerinden yararlanmayı öğretiyor.

Eylül 2015'te başlayan girişimcilik eğitim programlarından şimdiye kadar 270'e yakın girişimci adayı faydalandı. Her yıl yeni girişimcileri kent ve ülke ekonomisine kazandıran BTSO, yeni eğitim dönemine başladı. Yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi planladığı 10 ayrı eğitim programının ilki geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirilmişti. Mayıs ayında ise 9 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde iki eğitim programı yapılacak. BTSO, yıl sonuna kadar düzenlenecek eğitimlerle 250'den fazla girişimciye eğitim vererek, iş dünyasına atılma yolunda rehberlik etmeye devam edecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin üretim gücü yüksek ve yenilikçi fikirlere sahip girişimci ruhu ile hedeflerine ulaşacağını söyledi. Başkan Burkay, KOSGEB ile birlikte gerçekleştirilen eğitimlere katılanların yüzde 20'sinin devlet desteklerinden faydalanarak, hayallerindeki işletmeleri açtığını açıkladı. BTSO Başkanı Burkay, "Kalkınmanın ve zenginliğin en önemli formülü ise girişimciliktir. Girişimin olmadığı yerde nitelikli üretim ve zenginlik olmaz" dedi.

Btso’dan Girişimci Adaylarına Eğitim

Btso’dan Girişimci Adaylarına Eğitim

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Özlü’den Verimlilikte Seferberlik Çağrısı08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:33
  • Doğu Karadenizli İhracatçılar Gürcistan Ve Azerbaycan’a Çıkarma Yaptı08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:33
  • Borsa İlk Yarıda Yükseldi08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:28
  • "Fransa Seçimleri Tl Varlıklarını Destekleyebilir"08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:23
  • Serbest Piyasada Altın Fiyatları08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:08
  • Teknosa’dan Anneler Günü’ne Özel İndirim Yağmuru08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:59
  • İmib Euro İle Tl’yi Eşitledi08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:44
  • Dünya Markalarının Tercihi Türk Metal Ambalajı08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:25
  • Maliye Bakanı Ağbal: “Son Şans, Mutlaka Borcunuzu Ödeyin"08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:19
  • Gram Altın 4 Ayın En Düşüğünde08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti