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Bttdd’den Dündar’a Ziyaret

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Bttdd’den Dündar’a Ziyaret
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi yöneticileri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi yöneticileri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Geçen ay yapılan genel kurulda BTTDD başkanlığına seçilen Dr. Ali Emin Latif ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Başkan Mustafa Dündar, yeni yönetime başarılar diledi. Kendisinin de 3 dönem başkanlığını yaptığı dernek yöneticilerini kabulünde konuşan Mustafa Dündar, "Dernekçilik, gönüllülük esasına dayalı bir çalışma. Topluma, millete hizmet için güzel bir araç. İnsanların dertlerine, sorunlarına ortak olup bunların çözümüne katkı sağlamak" dedi.

Derneklerin bir icra makamı olmadığını ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Bursa'da hemen hemen her şehrin, köyün, kasabanın bir derneği var. Batı Trakya Türkleri Derneği, bunların içerisinde en büyüklerinden birisi. Dernek faaliyetlerinde diğer derneklerle uyumlu ve ortak projeler geliştirmek çok önemli. Her derneğin kendine göre bir ilgi alanı vardır. Hemşeri derneklerinin ilgi alanı daha çok insan. Yaşanan sıkıntıların aşılmasında vatandaşın yanında olmak lazım. Batı Trakya gibi dernekler, üyelerinin neredeyse tamamı yurt dışı kökenli ve halen geldiği yerlerle bağları devam ediyor. Bu yüzden ülkeler arasında milli bir politika izlemek zorunda. Zaman zaman ülkeler arasında yaşanan sıkıntılar, bu tür derneklere de yansır. Sizlere düşen, böyle durumlarda gerekli duyarlılığı göstermek. Yeni yönetime, görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Emin Latif, "15 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz kongremiz adeta şölen havasında geçti. Rekor iştirak oldu. Kazanan milli davamız oldu" diye konuştu.

Bttdd’den Dündar’a Ziyaret

Bttdd’den Dündar’a Ziyaret

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