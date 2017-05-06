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Bu Aleti Kullanmayı Bilen Mühendis Maaşı Alıyor

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Bu Aleti Kullanmayı Bilen Mühendis Maaşı Alıyor
Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Aydın'da son yağışlar hem üreticiyi hem de çalışanları sevindirdi.

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Aydın'da son yağışlar hem üreticiyi hem de çalışanları sevindirdi. Teknolojik makinelerin ulaşamadığı dağ köylerinde ise eski usul makineleri kullanabilenler mühendis maaşı kazanmaya başladı.

20 gün öncesine kadar en kurak yıllardan birinin yaşandığı Aydın'da son yağışlar bereket saçtı. Yağışların ardından ovaların yanı sıra Aydın dağları da yeşile büründü. Hayvan yemi için oldukça elverişli olan bu otlar hem işçileri hem de hayvancıları sevindirdi.

"Tırpan kullanabilene mühendis maaşı"

Aydın'da tarım işçilerine gündelik olarak 45 TL ile 70 TL arasında yevmiye ödenirken, tırpan kullanmayı bilenlere ise iki kat yevmiye ödeniyor. Makinelerin çalışamadığı dağlık arazilerde tırpan kullanarak ekmek kazanan Aydın Konuklu Mahallesi sakinlerinden Ramazan Girgin, "Eskiden makine olmadığı için ot biçme işleri tamamen orak ve tırpan ile yapılırdı. Daha sonra makineler gelişince orak ve tırpan unutuldu. Ancak dağlık arazilerde de teknoloji ürünü makineler iş görmedi. Genç nesil yeni makineleri kullanamayınca eski aletleri kullananlar kıymete bindi. Bugün son teknoloji makineleri kullananlara normal ücret ödenirken tırpan kullananlara yevmiyenin iki katı para ödeniyor. Bu da biz eski toprakları sevindiriyor" dedi.

Bu Aleti Kullanmayı Bilen Mühendis Maaşı Alıyor

Bu Aleti Kullanmayı Bilen Mühendis Maaşı Alıyor

Bu Aleti Kullanmayı Bilen Mühendis Maaşı Alıyor

Bu Aleti Kullanmayı Bilen Mühendis Maaşı Alıyor

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