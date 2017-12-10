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Bu Araçtan Sağ Çıktı Ama Nereye Gittiği Bulunamadı

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Bu Araçtan Sağ Çıktı Ama Nereye Gittiği Bulunamadı
Isparta'da yaşanan bir trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis Ekipleri ve polis, hurdaya dönen otomobilde sürücü ve yaralıya ulaşamayınca...

Isparta'da yaşanan bir trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis Ekipleri ve polis, hurdaya dönen otomobilde sürücü ve yaralıya ulaşamayınca şoku yaşadılar.

Isparta kent merkezinde kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi. Feci kazada en çok şaşırtan olay ise sürücünün bulunamayışı oldu.

Bilinmeyen bir şekilde kaza meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, kaza geçtiğimiz akşam saat 23.50 sıralarında Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 124.Cadde üzerinde seyreden 32 FH 391 plakalı otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kontrolünde seyrettiği esnada bilinmeyen bir şekilde kaza yaptı.

Kazayı gören çevredekiler ihbar etti

Ayazmana'daki halı saha yakınında meydana gelen kazada sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Feci kazaya konu olan otomobil hurdaya döndü.

Olayı gören çevredekiler, yaralı olabileceği şüphesiyle durumu 112 Acil Servis Ekipleri ve polise bildirdi.

Aradılar ama bulamadılar

Kazada yaralı olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yaptıkları bütün arama ve araştırma çalışmalarına rağmen hiçbir muhataba rastlayamadı.

Bölgeye gelen polis ekipleri de kazaya karışan sürücüyü aramak için büyük çaba harcadılar.

Polis ve sağlık ekiplerinin bütün çabalarına rağmen olay yeri ve çevresinde kazanın muhatabı bulunamadı.

Hastaneler teyakkuza geçti

Yaşanan trajikomik olay sonrasında Emniyet güçleri de alarma geçerken, yaralı bulunması muhtemel olduğu belirtilen kazayla ilgili hastaneler de teyakkuza geçti.

Kazayla ilgili henüz bir yaralı veya sürücüye ulaşılamazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi

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