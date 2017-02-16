BU AŞKIN KAHRAMANI

Bu aşkın kahramanı sensin kampanyasının gala gecesi yapıldı.Atakum Belediyesi ile Samsunspor 'un ortak hazırladığı kampanya ile 155000 forma 55 liradan satılıyor Ve kulübe hatrı sayılır bir gelir hedefleniyor.

Hemen belirteyim düşünce olarak mükemmel.

Daha önce böyle bir proje ile karşılaşmamıştık.

Atakum belediye başkanı Sayın İshak Taşçı ' yı ayakta alkışlıyorum.Hem bu projeyi düşünüp hayata geçirdiği için hem de gecenin yıldızı olup geceye damga vurduğu için.

Başkan'ın sahneye çıkıp mikrofonu eline alarak isim isim forma satışlarını açıklaması Ve satışları artırmak için gayret sarf etmesi her türlü takdirin üzerindedir.

Sayın bakanın telekonferans sistemiyle geceye katılıp yerinde mesajlar vermesi önemli.

Tabii bu bir gala gecesiydi.Start verildiğini belirten bir geceydi.İlk gece için 30.000'e yakın forma satışının yapılması az bir iş değildir.

Ben kısa sürede 155.000 formanın satılacağına inanıyorum.

Geceye ilişkin birkaç anekdotu paylaşmak istiyorum.

Öncelikle Büyükşehir Belediye başkanının bu önemli gecede bulunmaması ilginç.Gerekçe şehir dışında olması.Vekili Turan Çakır'ın belediye adına 2071 forma alarak kampanyaya katılacaklarını açıklaması salonda homurtulara yol açtı.Daha büyük bir katkı beklentisi var.

17 ilçe belediyesinden sadece 5 başkanın katılması da dikkat çekici.

Milletvekili Çiğdem Karaaslan milletvekillerini temsilen salondaydı.

Başta Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere gözümüzün aradığı sivil toplum örgütleri de yok değildi.

Organizasyon şehir dışındaki işadamlarını da kapsayacak şekilde, onlarla canlı bağlantı kurularak biraz daha çekici biraz daha coşkulu bir hale getirilebilseydi satış rakamı biraz daha artabilirdi.

Ama olsun. Bu bir başlangıç.Bu başlangıç birçok güzelliğin habercisi olur umarım.

Bu aşkın kahramanı sensin kampanyasını sadece forma satışıyla da sınırlandırmamak gerekir.

Bu kampanya aynı zamanda sahip çıkma kavramının bir tezahürü.

Bu kampanya taraftarın biraz daha taşın altına elini koyması anlamında.

Bu kampanya ile iç sahadaki maçlarda taraftar ilgisi artacaktır.

Bu aşkın kahramanı sloganını da tebrik etmek gerek.

Slogan süper.

Kampanya süper.

Başlangıç süper.