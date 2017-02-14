’Bu Aşkın Kahramanı Sensin Samsunspor’ Gala Gecesi

Atakum Belediyesi'nin Samsunspor'a destek için düzenlediği "Bu Aşkın Kahramanı Sensin Samsunspor" projesinin gala gecesinde 2 saatte 30 bin forma satıldı.

Atakum Belediyesi'nin Samsunspor'a destek için düzenlediği "Bu Aşkın Kahramanı Sensin Samsunspor" projesinin gala gecesinde 2 saatte 30 bin forma satıldı.

155 bin forma satarak Samsunspor'a 9 milyona yakın gelir elde etmeyi amaçlayan Atakum Belediyesi "Bu Aşkın Kahramanı Sensin Samsunspor" projesinin gala gecesi Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Binlerce Samsunsporseverin katıldığı geceye Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç telekonferans ile bağlandı.

Bakan Kılıç: "Samsunlular el ele verdiklerinde başarı gelecektir"

Samsunluların birlik ve beraberlik içerisinde olduğunda Samsunspor'un daha iyi yerlerde olacağını belirten Bakan Kılıç, "Organizasyon için emeği geçen başta Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu'ya ve yönetimine, tüm teknik heyet ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Forma kampanyasına destek verecek olan tüm Samsunlu hemşehrilerime, Samsun sevdalılarına teşekkür ediyorum. Herkesin elini taşın altına koyması ve Samsunspor'un önümüzdeki dönemde daha iyi bir noktaya gelebilmesi için herkesin çaba sarf etmesi gerekir. Güzel şehrimizin takımına sahip çıkıp ümit ediyorum ki bundan sonraki tüm maçlarda stadyumu doldurarak takımımıza destek verecektir. Şehir, takımına sahip çıktığı zaman büyük başarılar elde edileceğini biliyoruz ve bunu daha önce gördük. Tüm spor camiasının, tüm futbol takımlarımızın başarılı olması için çalışıyoruz. Ama şehrimizin, memleketimizin takımının tabii ki bizim için ayrı bir yeri var. Benim bir hemşehriniz olarak sizlerden ricam stadyumları doldurarak takımınıza destek olmanız ve Samsunspor'un geçmişteki o parlak günlere tekrar dönmesi için çaba sarf etmeniz. İnanıyorum ki, Samsunlular el ele verdiklerinde, birlik ve beraberlik içinde olduklarında başarı gelecektir. Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, Sayın Valimiz İbrahim Şahin, tüm belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütleri. Samsunspor'a destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnşallah gelecek dönemde büyük başarılara imza atacak Samsunspor ile hep beraber övüneceğiz. Herkesten elinden geldiğince şehrin takımına sahip çıkmalarını ve çaba sarf etmesini rica ediyorum" dedi.

Tanju Polatkan'ın sunuculuk yaptığı gecede Bakan Kılıç'ın ardından kanser hastası genç taraftar Yağmur Kutbay, taraftarları selamladı.

Bakandan sonra söz alan Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, "Samsun şehrinin takımına çok güzel sahip çıkıyor. Geçe sene eşya piyangosu 15 binde kalmıştı. Bu sene eşya piyangomuz bitmek üzere. Ondan 1-2 hafta sonra Atakum Belediyesi böyle güzel bir proje yaptı. Bu projede Samsunspor'a ekonomik anlamda büyük kazanç sağlayacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Taşçı: "Armaya sahip çıkmak boynumuzun borcu"

Herkesin Samsunspor'a sahip çıkması gerektiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bugün burada, bu salonu dolduran kalabalığa baktığımda, Samsunlu olmanın onurunu, Samsunsporlu olmanın gururunu bir kez daha yaşadım. Tarihteki misyonu itibariyle Samsun, kurtulan değil kurtaran şehir olarak anılmıştır. Şimdi bir Kurtuluş Mücadelesi'ni, diriliş hareketini daha hayata geçiriyoruz. Kurulduğu günden bu yana ülkemizin futbolcu fabrikası olarak adlandırılan Samsunsporumuz, şehrimizin en önemli markalarının başında gelmektedir. Bu markaya sahip çıkmak, bu şehre sevdalı herkesin boyun borcudur. Samsunsporumuz'un içerisinde bulunduğu maddi sıkıntılar, ligdeki performansa da etki etmektedir. Hak ettiği yer olan Süper Lig'de dönüşü, hepimizin ortak temennisidir. Samsunspor bizler için sadece bir futbol takımı değil, tarifi imkansız bir sevda, büyük bir aşktır. Şimdi bu büyük aşka sahip çıkma, birbirimizle kucaklaşma ve takımımız için elimizi taşın altına koyma zamanıdır. Samsunlu olmak, Samsunsporlu olmak bunu gerektirir. Atakum Belediyesi olarak biz bu noktada, üzerimize düşen sorumluluktan da hareketle "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" kampanyasını hayata geçiriyoruz. Samsunspor Kulübümüzün de katkılarıyla başlattığımız kampanyamızın tanıtım kısmı, Türkiye'nin dikkatini çekmiş, başta Samsun'daki hemşehrilerimiz olmak üzere 81 ildeki Samsunluları tek yürek haline getirmiştir" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında 155 bin forma satmayı hedeflediklerini belirten Taşçı, "Bu özel akşamda, 14 Şubat Sevgililer Günü akşamında bizleri burada buluşturan büyük aşkın adı Samsunspor'dur. Şimdi Samsunsporumuz için bir şeyler yapma zamanıdır. Bu şehrin çocukları, bu şehrin takımına sahip çıkıyor. 155 bin formanın satışıyla kulübümüzün kasasına ciddi bir miktarda destek oluşturuyor. Kampanyaya sadece forma satışı olarak bakmayın. Bu kampanya, Samsunluları birlik ve beraberlik içerisinde olmaya, güç birliği yapmaya ve bu sayede Samsunsporumuzu hak ettiği yere ulaştırmamamıza katkı sağlıyor. Yarın! Çocuklarımız gururla bu akşamdan bahsedecek. Biz de gururla, "Evet, o akşam biz de oradaydık. Samsunsporumuza destek olduk" diyeceğiz. Spor tarihi bu akşamı yazacak sevgili hemşehrilerim. Salonu dolduran kalabalığa şöyle bir bakıyorum. Bütün farklılıklarını, farklı düşüncelerini, dünya görüşlerini bir kenara itip, kendi şehrinin takımı için yürek birliği yapmış sizleri gördükçe daha da heyecanlanıyorum. Babasının elinden tutup gelmiş çocuklarımızı görüyorum. Tıpkı dün bize babalarımızın yaptığı gibi, ellerinden tutup çocuklarını bu sevdayla buluşturan babalara teşekkür ediyorum. Samsunspor bize babalarımızın mirasıdır. Bizim de çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras, yine Samsunspor sevgisidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Taşçı'dan sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, "Karda kışta yağmurun altında takımına sahip çıkmak, kısılan sesine rağmen haykırmaktır. Taraftar olmak babasından öğrendiği bu sevgiyle çocuğunu büyütmektir. Taraftar olmak birbirini hiç tanımasa da hiç bilmese de ve belki bir daha hiç karşılaşmayacak olsa da binlerin tek yürek olma halidir. İşte Samsunspor'un vefakar, cefakar taraftarı olmak bunların hepsidir. Bugün bu salonu dolduran sizlerin kahramanlık hikayesidir. O nedenle bu aşkın kahramanı sizsiniz sevgili Samsunspor taraftarı. Bir takıma sevdalı olmak tek başına yetmez. Bunun işin ilk önce şehrine, ülkesine sevdalı olmak lazım. İşte sizler 15 Temmuz gecesinin karanlığını aydınlığa çevirirken bir ve tek yürek olmuşken oradaydınız, meydanlardaydınız. Yalnızca takımın başarısını istemek yetmez. Şehrin başarısı, ülkenin başarısı olmayınca bunlar tek başına bir şey ifade etmez. Bunun için herkesin tek yürek olması gerekir" dedi.

En son söz alan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Samsunspor 2 sene Süper Lig'in kapısından döndü. Bu sene de öyle başarılar umuyorduk ama ekonomik sıkıntılar yüzünden zor günler geçirdik. Devre arasında çok iyi transferler yapıldı. Böyle destekler Samsunspor'a büyük ekonomik kazançlar elde edilecek. Bu sene değil ama seneye Samsunspor'u Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden bir takım olarak göreceğiz" açıklamalarında bulundu.

Gecede Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti'nin en uzak hedefi olan 2071'e ithafta bulunarak kampanyaya 2 bin 71 forma alarak destek sağladı. Gecede 2 saatte 30 bine yakın form satışı gerçekleşti. Proje ilerleyen günlerde de devam edecek.

Gecenin kapanışı dev Samsunspor formasının yükseğe çekilmesiyle sonlandı.