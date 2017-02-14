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Bu Ay “Dost” Kalbe Düşecek

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Bu Ay “Dost” Kalbe Düşecek
Talas Belediyesi 2017 kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Şair, Yazar ve Televizyon Programcısı Serdar Tuncer'in sunduğu "Dost Kalbe Düşünce" programında...

Talas Belediyesi 2017 kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Şair, Yazar ve Televizyon Programcısı Serdar Tuncer'in sunduğu "Dost Kalbe Düşünce" programında bu ay gönüllere dostu düşürecek.

Serdar Tuncer ile programların devam ettiğini hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Talas Belediyesi olarak sosyal ve kültürel programlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yılda Serdar Tuncer ve konuklarımızla yaklaşık 10 program gerçekleştirdik. Bu Cuma tüm vatandaşlarımızı Serdar Bey'i dinlemeye, biraz öğrenmeye ve rahatlamaya davet ediyorum. Biliyorsunuz dost kavramı çok önemli bir kavram. İmam Gazali'nin dostla ilgili bir kitabında "Bir insanın bir tane dostu olabilir, iki tane dostu olabilir olmaz ama hadi üç tane dost olacağını varsayalım. Ama dört tane dostum var diyorsa ya dostunu tanımıyor ya da kendini kandırıyor." diye bahseder. " dedi.

Dostları unutmamak gerektiğini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Dost gece gündüz yanınızda olan her türlü meşakkate katlanacak sizi anlayacak, sizi yönlendirecek kişiler dost olarak adlandırılıyor. Dost olayı maddi olaylardan dolayı biraz ihmal ediliyor. Dostlarımızı unutmamamız lazım. Onların sadece mutlu günlerinde değil zor günlerinde de yanlarında olmamız lazım. Bütün Kayserili ve Talaslı hemşehrilerimi Serdar Tuncer ile "Dost Kalbe Düşünce" programımıza bekliyorum. Herkes dostunu yanına alsın gelsin. Programımız 17 Şubat Cuma günü Sabancı Kültür Sitesi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Bu Ay “Dost” Kalbe Düşecek

Bu Ay “Dost” Kalbe Düşecek

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