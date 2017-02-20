Bu Bölümü Bitirenler İşsiz Kalmıyor

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 13 yıl önce kurulan ve bugün 43 öğrencinin eğitim gördüğü Saç Bakımı ve Güzellik...

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 13 yıl önce kurulan ve bugün 43 öğrencinin eğitim gördüğü Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanı, sektörün ihtiyaçlarını karşıladığı gibi bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda da gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış kalifiye elemanlar yetiştiriyor. Bu bölümde okuyan öğrenciler ise tasarladıkları saçlar ve makyajlarla geleceklerine yön veriyor.

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında eğitim öğretim gören öğrenciler hem tasarladıkları saç modelleri hem de makyajlarla dikkat çekiyor. Kuaförlük mesleğine kalifiye eleman yetiştiren bölümden her yıl 20 öğrenci mezun olmasına rağmen piyasanın talepleri karşılanamıyor. Üniversite okumayacak kız öğrenciler için meslek edinme adına büyük bir avantaj olan bölümden mezun olan öğrencilere diplomalarının yanı sıra iş yeri açma belgesi de veriliyor.

Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri öğretmeni İsmegül Hafızismailoğlu, "Saç şekillendirme ve renklendirme dersimiz oluyor, makyaj dersimiz oluyor, manikür pedikür dersimiz oluyor. Cilt bakımı derslere ekstra ilave olabiliyor. Öğrencilerimizle birlikte farklı işlemleri sergiliyoruz. Öğrencimizin saçı üzerinde bir sepet tasarladık Manisa'nın üzümü meşhur olduğu için. Tamamen öğrencimizin kendi saçıyla bu tasarımı yaptık. Bölümümüzde şu an 43 öğrenci var. 10, 11 ve 12. sınıflar olmak üzere" dedi.

"Talebi karşılayamıyoruz"

Öğrencilerin 10. sınıftan itibaren pratik eğitime yani mesleki eğitime başladığını vurgulayan Hafızismailoğlu, "11. sınıftan itibaren uygulamalara başlıyorlar. 12. sınıfta ise işletmelerde staj görmeye, işletmelerde beceri eğitimi görmeye başlıyorlar. Öğrencilerimiz buradan mezun oldukları zaman tamamen kalifiye, çalışabilecek, müşterinin ve işletmenin talebini karşılayabilecek düzeyde mezun oluyorlar. Şu an biz piyasanın talebini karşılayamıyoruz. Stajyer olarak da eleman olarak da. Eleman açığı çok var ama yetişen eleman sayısı çok az. İlk aşamada özveri isteyen bir meslek ama daha sonraları geliri yüksek bir meslek. Piyasaya bakıldığında kuaförlerin ne kadar kazandığını görebiliyoruz. Bir röfle için 150-200 TL ücret talep edilebiliyor. Ürünler de çok kaliteli onlar da kendilerince haklı. Gelirli bir meslek ama ilk aşamada özveri istediği için herkes bu ilk aşamayı belki de göze almıyor" diye konuştu.

Bu mesleğinin önünün hiçbir zaman kapanmayacağını kaydeden Hafızismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü kadınlar her zaman güzel olmayı istiyor. Bu artık günümüzde erkekler içinde geçerli. Yani ben kuaförlüğün bir sanat olduğunu düşünüyorum. İnsan geliyor tamamen dış görünümünü size teslim ediyor. Siz onu daha estetik bir görünümü büründürüyorsunuz. Müşteri mutlu olarak ayrıldığı zaman aslında en büyük mükafat da bu oluyor. Dönem dönem moda tekrar ediyor ama günümüzde artık katlı, kısa kesimler çok daha tercih edilen modeller. Öğrencilerimizle birlikte aynı zamanda "Hem Meslek, Hem Meslek Projesi'ne katılıyoruz. Öğrencilerin sosyo ekonomik düzeylerinin daha düşük okullarda kesim yapıyoruz. Hem yardım olsun hem de kızlarımız mesleklerini icra edebilsinler diye."

Mesleğin esnek çalışma saatlerinin bulunduğunu dile getiren Hafızismailoğlu, aynı zamanda müşterilerle sohbet ederek, keyifli bir ortamda çalışma imkanı sağladığını söyledi. Hafızismailoğlu, çalışma saatlerinin uzun olmasının yanında esnek çalışma imkanı olmasının da mesleğin kolaylıklarından biri olduğunu dile getirdi.

"Yüzde yüz iş garantisi"

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Osman Kuşçuoğlu, bu bölümün öğrenciler için en revaçta bölüm olması gerektiğini kaydederek, "Çünkü buradan mezun olan öğrencilerimizin yüzde 100'ü anında iş buluyor. Üniversiteye giremeyecek olan öğrencilerin mutlaka bu bölümleri tercih etmesi lazım ki burayı bitirdikten sonra kalifiyeli olarak işletmelerde çalışıyor. 13 yıldır okulumuzda eğitim öğretim veren bölümden her yıl tahminen 20 öğrenci mezun veriyoruz" dedi.

Bu öğrencilere mezun oldukları zaman diplomanın yanında iş yeri açma belgesinin verildiğine dikkat çeken Kuşçuoğlu, bu belgeyle de isterlerse başka birinin yanında çalışabildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabildiklerini belirterek, öğrencilerin yüzde 20 ila 30'unun da kendi iş yerini açtığını vurguladı.

"Ailelerimizin içi rahat"

Bu mesleğin maddi anlamda çok büyük kazançlar sağladığını kaydeden öğrencilerden Fatma Kayıp, "Bir bayan olarak artık her yerde iş bulma imkanım var. Artık mesleği pek fazla tercih etmiyorlar. Gerçekten maddi anlamda çok büyük kazançları olabiliyor kendi iş yerinin sahibi olduğun sürece. Elin gelişiyor. Bölümün avantajları gerçekten çok iyi, bayanın yapabileceği bir meslek en azından. Ailelerimizin içi bu konuda çok rahat" diye konuştu.

"Kadınlar güzelleşince mutlu oluyor"

Saçlarına Manisa üzümüyle ilgili bir model yaptıran Afranur Ok ise "Manisa'nın üzümü meşhur olduğu için öğretmenim üzüm kararı aldı. Bende saçımı feda ettim. Çok da güzel oldu. Yapılırken hiç zorlanmadık. Benim bu bölümü seçmemin nedeni kuaförler hoşuma gidiyordu küçüklüğümden beri hayalimdi. Kadınlar zaten güzelleşince mutlu oluyor. O yüzden bu bölümü seçtim" şeklinde konuştu.