Bu Cihazla Anjiyo Korkusuna Son

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Bilişim Fuarı'nda sağlık alanında yaşanan teknolojik gelişmeler de sergileniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Bilişim Fuarı'nda sağlık alanında yaşanan teknolojik gelişmeler de sergileniyor. 128 Kesit BT Koroner (Sanal) Anjiyo ve Kolon Hidroterapi sistemiyle en kısa sürede, en detaylı sonuç alınırken, hastaların anjiyo korkusuna da son veriliyor.

Kocaeli Bilişim Fuarı'nda 128 Kesit BT Koroner (Sanal) Anjiyo ve Kolon Hidroterapi cihazı tanıtılıyor. Bahadır Güngör, sanal gerçeklik üzerine 128 Kesit BT Koroner (Sanal) Anjiyo ve Kolon Hidroterapi sistemiyle ilgili bilgi verdi. "Halkımız bu cihazla anjiyo korkusunu yeniyor" diyen Güngör, "Ameliyat öncesi ve sonrasında net bilgi almak mümkün oluyor. Dijital ortamda hastalara da sonuçlar veriliyor. Ayrıca hastalara ait sağlık kütüphanesinde bu bilgiler yedekleniyor. Türkiye'de sadece üç yerde olan bir sistem mevcut" ifadelerini kullandı.

Cihazın 128 kesit ve çok düşük radyasyon yüklemesi yaptığını ve atan kalp üzerinden bilgi alındığı için yüzde 95 oranında sonuç alındığını söyleyen Güngör, "Sanal gerçeklik üzerinde hastanın kendi yaşındaki sağlıklı bir kalple karşılaştırma yapılarak kalbin durumu belirleniyor. Bilişim sayesinde bireyler artık kendi sağlık kütüphanesini oluşturabiliyor. Çok sayıda bilişim fuarına gittim, burası bu kadar markanın olduğu, ürün gamının geniş olduğu ve katılımın bu kadar yoğun olduğu bir fuar görmedim. Sanal gerçekliğin sağlık alanındaki gelişmeleri de bu fuarda çok güzel bir şekilde görülebiliyor. Fuar kentin çok önemli bir değeri oldu. Bunun için Büyükşehir'e de teşekkür ediyoruz" dedi.