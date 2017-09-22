Bazen öyle anlar olur ki, aniden çikolata yeme ihtiyacı duyarsınız ve asla yemeden de rahat edemezsiniz.Ama aklınıza şeker fazlalığından dolayı ya kilo alırsam endişesi gelir ve belki de canınız çok istemesine rağmen yiyemezsiniz.İşte bu noktada Dr. Fevzi Özgönül sizi bu ikilemden kurtaracak ‘Şekersiz Çikolata’ tarifini öneriyor.
Malzemeler:
Kakao
Badem, Ceviz veya fındık rendesi
Labne peyniri
Keçi boynuzu tozu veya bal
Bir kase içerisine 2 çorba kaşığı labne peynirini koyun.Üzerine kıvam oluşturana kadar badem, ceviz ya da fındık rendesi ekleyin.( rende taneli olmasın ya rende ile yada toz olana kadar rondo ile yapın )İyice karıştırdıktan sonra kakao ekleyin 1 tatlı kaşığı kadar kakao ile de iyice karıştırın ve sonra tat için içerisine azar azar keçiboynuzu tozu ya da bal ekleyin ( miktar herkesin ağız tadı içi farklı olabilir.)Tüm karışımı iyice yoğurduktan sonra buzdolabında ( Buzlukta değil ) 30 dk kadar bekletin. Çıkartınca bir daha yoğurun ve yuvarlak toplar yapın. Arzu ederseniz bu topları da hindistan cevizi veya badem, ceviz, fındık rendesi ile ya da çok az kakao ile kaplayabilirsiniz.
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BU ÇİKOLATA KİLO ALDIRMIYOR !
Bazen öyle anlar olur ki, aniden çikolata yeme ihtiyacı duyarsınız ve asla yemeden de rahat edemezsiniz.Ama aklınıza şeker fazlalığından dolayı ya kilo alırsam endişesi gelir ve belki de canınız çok istemesine rağmen yiyemezsiniz.İşte bu noktada Dr. Fevzi Özgönül sizi bu ikilemden kurtaracak ‘Şekersiz Çikolata’ tarifini öneriyor.
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