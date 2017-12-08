  • BIST 107.746
  • Altın 154,056
  • Dolar 3,8320
  • Euro 4,5066
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 12 °C

Bu Da Görünmez Kaza

» »
Bu Da Görünmez Kaza
Eskişehir'de kaldırımda yürüyen bir vatandaşın göğsüne, yanından geçen aracın camından sarkan demir profiller çarptı.

Eskişehir'de kaldırımda yürüyen bir vatandaşın göğsüne, yanından geçen aracın camından sarkan demir profiller çarptı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak üzerinde öğlen saatlerinde yaşandı. A.Ö. (70) isimli vatandaş, sokak üzerinde bulunan kaldırımdan yaya olarak ilerliyordu. Tam bu sırada H.Ç. (35) hakimiyetindeki araç, yaşlı adamın yanından geçti. Geçiş sırasında aracın sağ ön camından dışarı çıkmış vaziyette taşınan 3 adet demir profil, yaşlı adamın göğsüne çarptı. Kaburgasında 3 tane çatlak oluşan yaşlı adam, sağlık durumunun iyi olduğunu beyan ederek şikayetçi olmadı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darbeci Yarbay, İtirafları Önlemek İçin Rüyalara Sığınmış08 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Bartınlılar, Kudüs’ün Özgürlüğü İçin Meydanlara Çıktı08 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Van’da 41 Kilo 707 Gram Eroin Ele Geçirildi08 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Gaziantep’te Fetö Operasyonu: 18 Gözaltı08 Aralık 2017 Cuma 16:18
  • Camını Kırdığı Araçları Soyan Şüpheli Son İşinde Yakalandı08 Aralık 2017 Cuma 16:18
  • Kocaeli’de Fetö’nün Mahrem Abilerine Operasyon: 14 Gözaltı08 Aralık 2017 Cuma 16:13
  • By Lock Sanıklarına Ceza Yağdı08 Aralık 2017 Cuma 16:13
  • Kahramanmaraş’taki Pkk/kck Operasyonuna 1 Tutuklama Daha08 Aralık 2017 Cuma 16:03
  • Digor’da Hayvan Hırsızlığı08 Aralık 2017 Cuma 16:03
  • Kumarhane Baskınında 52 Kişiye Ceza Yazıldı08 Aralık 2017 Cuma 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti