Bu Da Görünmez Kaza

Eskişehir'de kaldırımda yürüyen bir vatandaşın göğsüne, yanından geçen aracın camından sarkan demir profiller çarptı.

Eskişehir'de kaldırımda yürüyen bir vatandaşın göğsüne, yanından geçen aracın camından sarkan demir profiller çarptı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak üzerinde öğlen saatlerinde yaşandı. A.Ö. (70) isimli vatandaş, sokak üzerinde bulunan kaldırımdan yaya olarak ilerliyordu. Tam bu sırada H.Ç. (35) hakimiyetindeki araç, yaşlı adamın yanından geçti. Geçiş sırasında aracın sağ ön camından dışarı çıkmış vaziyette taşınan 3 adet demir profil, yaşlı adamın göğsüne çarptı. Kaburgasında 3 tane çatlak oluşan yaşlı adam, sağlık durumunun iyi olduğunu beyan ederek şikayetçi olmadı.