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Bu Dükkanda Çocuklara Her Gün Bayram

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Bu Dükkanda Çocuklara Her Gün Bayram
Edirne'de yöresel lezzetler satan bir iş yerinde, müşteriler para vermeden ürünlerin tadına bakabiliyor.

Edirne'de yöresel lezzetler satan bir iş yerinde, müşteriler para vermeden ürünlerin tadına bakabiliyor. Eli bol patronun dükkanında minik çocuklar, gönüllerince ücretsiz şeker ve çikolata yiyebiliyor.

Ayşekadın semtinde müşterilerine yöresel lezzetler satan işletmede, yüzlerce dökme yiyecek satılıyor. Yöresel pazara gelen bazı müşteriler, sadece yiyeceklerin tadına bakıp hiçbir şey almadan çıkabiliyor. Bu duruma en çok sevinen de gönüllerince çeşit çeşit draje ve çikolata yiyen çocuklar oluyor.

"Çocukların ceplerini dolduruyoruz"

Yöresel ürün mağazasının sahibi Selim Turgut, dükkanına sadece ürünlerin tadına bakmak için gelenlerin olduğunu belirterek, "Ürünün tadına bakan müşterilerimiz nihai ürünlerimizden faydalanıyor. Ben ürünlerin tadına bakıp da almayan müşterilerimize kızmıyorum. İlla alacak diye bir şey yok. Nihayetinde canı çekmiş olabilir. Göz hakkıdır illa ki tadına bakacak. Bazı müşterilerimiz var sırf ürünlerin tadına bakmak için geliyor. Biz bundan gocunmuyoruz, gücümüze de gitmiyor. Biz dükkanın bereketini arttırıyor düşüncesindeyiz. Bazı çocuklar geliyorlar dükkandan boş çıkmasınlar diye biz ceplerine dolduruyoruz. Bu bize keyif veriyor. Dükkanın bereketi artıyor. Tadına bakıp almadan giden müşterilerimizden memnunuz. Ürünlerin tadına bakıp almadan gidenler bizim için zarar değil, kazançtır diye düşünüyoruz. Tadına bakan birkaç gün sonra gelip alıyor. Bizim için bir reklam gideridir" dedi.

"Müşteri tadına bakmak istiyor"

Turgut, müşterilerinin ürünlerin tadına bakmak istediklerini ifade ederek, "260 sergilediğim ürünüm var. Bunların 65 tanesi bakliyat. 75 tanesi baharat ve çaylar. 120 çeşit de kuruyemiş, draje, çikolata gibi ürünler var. Bizim amacımız halka taze ve fiyatı uygun ürün pazarlamak. Nihayetinde dökme ürün satıyoruz. Müşterilerimiz ürünün taze olup olmadığına bakmak zorunda diye düşünüyoruz. Müşterilerimiz alacakları ya da almaya niyet ettikleri ürünlerin tadına bakabiliyorlar. Tadına bakarak ürünü almak istiyorlar çünkü kendi düşüncelerinde ürün bayat olabilir. Ürünün tadına illa ki müşterimiz bakmak istiyor" diye konuştu.

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