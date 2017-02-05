Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'

HedefHalk Gazetesi, Samsun'un Canik Belediye Başkanı AK Partili Osman Genç ile, Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni de içeren referandumu sordu. Genç, "Geç kalınmış bir geçiş. Halkımız yüksek oranda evet diyecektir" dedi

Canik Belediye Başkanı Genç, iki yıldır yeni sistem ile ilgili ‘Yeni Türkiye Yolunda Konferanslarına’ başladıklarını hatırlatarak, "Biz liderimizi iyi okuduk. Söylediklerini önceden anladık" dedi. Başkan Genç, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne bir an evvel geçilmesi lazımdı. Bütünüyle bir sistemin çağdaş normlara göre revize edilmesinden bahsediyoruz" diye konuştu.

Parlamenter sistemin yürümediğini, ikişer aylık, üçer aylık hükümetlerin ülkeyi hep geriye götürdüğünü söyleyen Osman Genç, yıllardır konuşulan sistem sorunlarını ortaya koymak ve çözüme kavuşturmak için gerekli siyasi iradeyi AK Parti'nin gösterdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunun önemli olduğunu vurguladı.

FETÖ ve diğer terör örgütleriyle baş edebilmenin yolunun, güçlü bir irade olduğunun altını çizen AK Partili Genç, "Güçlü meclis, güçlü lider, hızlı icraat, yerinde atamalar Türkiye'nin liderliğinin önünü açacaktır. Bu Erdoğan'ın meselesi değil, memleket meselesidir. Kişiye bağlı değil. Bunu Türkiye'de biliyor, Samsun'da biliyor, Canik'te biliyor. Ben, Canik'te yüzde 70'lerin üzerinde bir oy bekliyorum" dedi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, HedefHalk Gazetesi'nin sorularını yanıtlarken, gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu. Genç, 'Güçlü Türkiye' imajının artık çok yakın olduğunu söyledi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, HedefHalk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aziz Yener Cabbar ve Yazı İşleri Müdürü Ragıp Göker'e, 'Anayasa Değişikliği' ve 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi' hakkında görüşlerini aktardı.

Hedef HALK: Türkiye içeriden ve dışarıdan çok ciddi saldırılara maruz kalıyor. Anayasa değişikliği paketini zamanlama açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

GENÇ: Baktığınız zaman zamanlama doğru mu ?, değil mi ? gibi soru akla gelebilir ama aslında geç kalınmış bir durumdur. Sayın Devlet Bahçeli’nin iki başlı yönetimin sıkıntılarını fark ederek Türkiye’nin yeni bir sisteme ihtiyacı olduğunu söylemesiyle oluşan mutabakatın sonucunda referanduma gidecek 330 oyun sağlanmasıyla mümkün olmuştur. Türkiye’nin yeni bir sisteme ihtiyacı vardı ama yeni sisteme geçişini Türkiye’nin düşmanları ve yerli işbirlikçileri istemiyordu. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne bir an evvel geçilmesi lazımdı. Bu bakımdan zamanlama doğrudur.

Hedef HALK: Anayasa değişikliği vatandaş tarafından anlaşıldı mı? Değişiklik yeterince anlatıldı mı? Seçmen referandumda oyunun rengini belirlerken neyi ölçü alacak?

GENÇ: Öncelikle Cumhurbaşkanlığı Sistemi nedir? Vatandaşa bunu çok net anlatmak lazım. Aslında Canik Belediyesi olarak bunu biz iki yıl öncesinden itibaren ‘Yeni Türkiye Yolunda Konferanslarıyla’ vatandaşa anlatmaya başlamıştık. Siyaset okuma işidir.

BİZ LİDERİMİZİ DOĞRU OKUDUK

2015 yılı sonunda ve 2016 yılı başından itibaren bu sistemin değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Siyaset bir anlamda da lideri doğru okumak demektir. Yani biz liderimizi doğru okuduk. Liderimiz doğru okuduğumuz için de iki yıl öncesinden itibaren ‘Yeni Türkiye Yolunda Konferanslarına’ başladık. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, sadece Cumhurbaşkanının başkan olması demek değildir. Bu yeni sistem sadece yürümenin ve yasamanın ayrılması da değildir. Bütünüyle bir sistemin çağdaş normlara göre revize edilmesinden bahsediyoruz.

Hedef HALK: CHP, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne neden karşı çıkıyor?

GENÇ: CHP, 150 yıldır süren parlamenter sistemden söz ediyor. Parlamenter sistemle 1876’da kurulan Meclisi Mebusan’la tanıştık ama demokrasiye 1950 yılında yapılan seçimlerle geçtik. Yani aslında parlamenter sistemimiz 66 yıllıktır. Bunun da bir kısmı darbe dönemleriyle geçmiş yani aslında parlamenter sistemimizin sağlıklı işlediği dönem çok kısa bir süredir. Bu süre içerisinde 65 hükümet kurulmuş neredeyse her bir yılda bir hükümet kurulmuştur. Cumhurbaşkanının seçemediği zamanlar bile olmuştur. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış Rahmetli Turgut Özal ve Rahmetli Süleyman Demirel mevcut parlamenter sistemle bu ülkenin daha ileriye gitmesinin mümkün olamayacağını ve başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Rahmetli Necmettin Erbakan’da aynı şeyi söylüyordu.

METE HAN’DAN BERİ

BAŞKANLIK SİSTEMİ VAR

Yani 'parlamenter sistem çok iyi işleyen bir sistem de AK Parti değiştirmek istiyor' diye bir durum söz konusu değil. Yıllardır konuşulan sistem sorunlarını 'ortaya koymak ve çözüme kavuşturmak için gerekli siyasi iradeyi AK Parti göstermektedir' diyebiliriz. Milattan önce 220 yılında kurulan Büyük Hun İmparatorluğu'ndan bu yana Türklerin genlerinde Başkanlık Sistemi var. Başkanlık Sistemi aslında 2 bin yıllık tecrübenin günümüzde güncellenmesidir.

Hedef HALK: Anayasa değişikliği paketinden Türkiye’nin kazancı ne olacak? Bu değişiklikler Türkiye’yi nereye götürecek, nelerle karşılaşacağız? Vatandaşa faydaları neler?

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ

KİŞİYE BAĞLI DEĞİLDİR

GENÇ: Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Recep Tayyip Erdoğan ve O’nun arkadaşlarının ‘Başkan’ olmasıyla ilgili değildir. Bu yeni sisteme Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye’sinin ihtiyacı olduğu içindir. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan sonrası hemen koalisyonlar dönemi başlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı sistemi kişiye bağlı bir düzenleme olmadığı için Erdoğan sonrasında da işleyecek bir sistemdir. Kişiye bağlı olmadığı için de vatandaşların refahı için daha çabuk kararlar alınabilecek. İç ve dış güvenliğimiz daha sağlam olacaktır.

HIZLI KARAR ALINACAK

Kişi başına gelir hemen 10 bin doların üzerine çıkacaktır. Çünkü merkezden, yerele doğru bir model oluşacağı için ekonominin de modeli değişecektir. Bir karar almak için 70 imza yerine, bir imza yetecek. Mesela Ekonomi Bakanı kendi bütçesini belirleyecek, kararlarını da ona göre alacak. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde bakanın bir imzası yetecek. Yani hızlı karar almayı ve hareketliliği getirecek. Bizim iktidar dönemimiz olsa bile bürokratik engellerle karşılaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sistemi bürokratik engelleri ortadan kaldıracak.

Hedef HALK: Bilhassa ana muhalefetin anayasa değişikliği ile birlikte rejim değişikliği ve tek adam yönetimi iddiaları var. Bu eleştirilere ne diyeceksiniz?

GENÇ: Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi tek adamlığı getirmiyor aksine hesap verirliği getiriyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi hesap verilebilmenin adıdır. Bu yeni sistemde aslında seçmen asıl karar verici olacak. Seçmen hem istediği milletvekilini seçecek, hem de aynı partiden Cumhurbaşkanını seçecek. Parlamento ancak şimdi tam anlamıyla işlev yapacak. Çünkü hepsi milletin vekili olacak. Parlamenter sistem denilen bu mevcut sistemde bakanlar kurulunun onaylamadığı hiçbir teklifin yasallaşma imkanı yoktu. Yeni sistemde milletvekilleri kanunları teklif edecek ve kanunlar yasalaştığında uygulanacak.

CHP’NİN TABANI KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Sistemi millete doğru anlatılırsa CHP’lisi de, MHP’lisi de ve AK Partilisi de karşı çıkmaz. Anayasa değişikliğini CHP’nin yöneticileri karşı çıkacaktır ama tabanı kabul edecektir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne bölücüler ve CHP’nin halktan uzak elit kısmı karşı çıkıyor. Aslında Cumhurbaşkanlığı Sistemi milleti bütünleştiren sistemdir. Mesela bu eski sistemde yüzde 50-60 oy alınamazsa hemen seçim gündeme geliyor. Seçmen şimdi iki adaydan birisine oy vermiş olacak. Bir başkanın yüzde 50’nin üzerinde oy alınca milletin istediği gibi çalışmak zorunda kalacaktır. Cumhurbaşkanı çözüm odaklı çalışmak zorunda olacak. Seçmenin tamamını memnun edecek. Cumhurbaşkanlığı bölen değil, birleştiren bir siyaset anlayışını getirecek.

FETÖ VE BÖLÜCÜLER

DEVLETE SIZAMAYACAK

Yeni Sistem'de FETÖ gibi alçaklar devletin içine sızamayacak. 17-25 Aralık sonrası polisin içine sızan hainler temizlenmişti ama ordu ve yargının içindeki uzantılar kalmıştı. Şimdi hem liyakat hem de hizmet anlayışı öne çıkacak. İşini doğru yapanlar, gerekli liyakate ve deneyime sahip olanlar hak ettikleri şekilde daha çok kazanacaklar. Çalışan ile çalışmayan birbirinden ayırt edilecek. Devlete memur alınırken de yönetici pozisyonlarında atamalar yapılırken de liyakat ön plana çıkacak.

YÜZDE 60’LA GEÇER, CANİK’DE YÜZDE 80

Çok net söylüyorum. Anayasa değişikliği Referandumdan yüzde 60’la geçer. Ben öyle inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahaya indiğinde yüzde 60’ları çok rahat bulur. Hayır diyen vatandaşlar da neden hayır dediğini bilmiyor aslında. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne referandumda Canik halkı yüzde 80 oranında 'Evet' oyu verecektir. CHP, MHP, SP ve AK Parti 1 Kasım seçimlerinde AK Parti iktidarı için yüzde 74’e yakın oy verdi. Biz o gün memleket meselesini halkımıza doğru anlattığımız için bu kadar oy aldık. Şimdi de yapılmak istenen şeyi doğru anlatacağız.

HedefHalk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aziz Yener Cabbar, Yazı İşleri Müdürü Ragıp Göker, Reklam Müdürü Feride İçkilli ve Halkla İlişkiler Danışmanı Hüseyin Unutmaz'ı misafir eden Canik Belediye Başkanı Osman Genç, HedefHalk Gazetesi ekibinin sorularını yanıtlayarak, "Ülkemizde yüzde 60, Canik'te ise yüzde 80'lik oranla 'evet' der" dedi.

Hedef HALK: Size göre parlamentonun işlevi ortadan kalkıyor mu? Yoksa Türkiye güçlü bir yönetim sistemine mi kavuşuyor?

GENÇ: Yük mü alacağız, yoksa yük mü olacağız mesele bu aslında. Cumhurbaşkanlığı Sistemi yük alma sistemidir. Doğrudan sonuç almaya dönük işleyecek. Belediyelerde mesela vatandaşa yük olanların siyasette yeri olamaz. Belediye Başkanı vatandaşa yük olmaz, vatandaşın yükünü almak için çalışır.

CUMURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ

BELEDİYELERİN GENİŞLETİLMİŞ HALİ

Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Belediye Başkanlığının genişletilmiş halidir. Bu yeni sisteme uyum sağlayamayan gider. Parlamenter Sistem yerinden yönetimi engelleyen sistemdir. Belediye başkanları şehrin sorunlarını anında çözmek ister. Cumhurbaşkanlığı Sistemi vatandaşımızı psikolojik eziklikten kurtaracak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı kadar önemli bir lider olacak. Gerek ülke, gerek bölge, gerekse dünya siyasetinde bunu hissedeceğiz. Cumhurbaşkanını doğrudan halk seçeceği için güçlü bir 'başkan imajı' çizilecek. Dünyaya da ‘Güçlü Türkiye’ imajı verilecek.

5 YIL SONRA MİLLETE HESAP VERECEK

Ekonomimizde yeniden düzenleneceği ve dolayısıyla güçleneceği için kişi başına milli gelirimizde artacak. Kişi başına milli gelirimiz 20 bin doların üzerine çıkmış bir Türkiye’de terör yerini başka arayışlara bırakacak. Geliri yükselen vatandaş teröre bulaşmayacağı gibi güçleneceğimiz için terörü destekleyen ülkeler de ülkemize bela olamayacak. Buna cesaret edemeyecekler. Bütün bunları yapabilmek için hızlı karar almak lazım. Mesela ben hesabı millete verdiğim için kararlarımı da kendim alıyorum. Hesabı bana sorup, yetkiyi başkasına veremezsin. Cumhurbaşkanı da yetkiyi 5 yıl için istiyor. 5 yıl sonunda millete hesap verecek.

Hedef HALK: Halka anlatmak için ne gibi çalışma yapacaksınız?

GENÇ: İlk önce Sivil Toplum Kuruluşlarıyla salon toplantıları yapacağız. Aynı zamanda kültür merkezlerinde, teşkilatlarımızda MHP ile de bir araya gelip işbirliğiyle '’Hayır' diyeceğini düşündüğümüz vatandaşları tespit edip, o vatandaşlarımıza yeni sistemin neler getirdiğini doğru bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Canik'te 40 köyümüz var. Buralara gidip gerek kahvehanelerde ve gerekse evlerde toplantılar yapacağız. Bütün mesele hem MHP seçmenine, hem de AK Parti seçmenine hem de hangi siyasi görüşten olursa olsun Anadolu insanına yeni sistemi doğru anlatmaktır.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Nisan ayında yapılacak yeni anayasa referandumu öncesi Samsunlulara çağrı yaptı: "Diğer partili kardeşlerimize sesleniyorum. Particiliği bırakıp, Türkiye’nin geleceği için gelin birlik olalım. Samsun olarak güçlü bir 'evet' diyelim" dedi.

Hedef HALK: Ekonomi nasıl Büyüyecek? Biraz açar mısınız?

GENÇ: Yeni sistem, gelişimin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırıyor, hızlı ve etkin bir karar alma mekanizmasını hayata geçiriyor. Büyüme ve kalkınmada merkezi hükümetin rolü kadar yerel kaynakların ve yerel dinamiklerin rolü ortaya konuluyor. Yani bir bakıma büyüme ve gelişmenin fitili yerelden ateşleniyor.

SAMSUN ÜRETEN ŞEHİR OLACAK

Mesela Samsun üreten bir şehir olacak. Ekonomik çözümleri halkıyla, sanayicisi ile esnafı ile birlikte Belediye Başkanları belirleyecek. Karar alma mekanizması etkin ve doğru bir şekilde yapılandırıldığında ekonomik ivmeler hızla yukarıya doğru çıkacak, Türkiye’nin önü açılacaktır. Bugün pek çok planlama ve yatırım Bürokrasi engeli yüzünden hayata geçirilememekte yada zamanında yapılamamaktadır. Samsunumuz için de durum aynıdır. Şehri doğru yönetemez ve ortak aklı bir uyum içerisinde bir araya getiremezseniz vasat bir şehir olarak kalmaya devam edersiniz. Şehrin önceliklerini doğru belirleyip, şehrin imkanlarını tam olarak kullandığınızda, siyasi uyumu ve ortak aklı sağladığınızda hızlı bir büyüme ve gelişim kaçınılmazdır. Yeni sistemin her açıdan Türkiye’nin önünü açacak bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Tüm halkımızı ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği, mutlu yarınlar için 'Evet' demeye davet ediyorum.

AK Parti Genel Merkezi'nce gerçekleştirilen Sosyal Belediyecilik Ödül Törenleri'nde üst üste iki defa 'Hayatın Renkleri Geleceğin Aydınlık Gençleri' ve 'Şemsiyemiz Altındasınız' Projeleri ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Canik Belediye Başkanı Osman Genç'e ödüllerini dönemin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti.