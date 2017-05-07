Bu Helva Kuvvet Veriyor

Kastamonu'ya özgü çekme helva, kuvvet verici özelliği ile biliniyor.

Kastamonu'ya özgü çekme helva, kuvvet verici özelliği ile biliniyor.

Osmanlı döneminden bu yana yapılan ve kuvvet verici özelliği ile bilinen Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinden çekme helva, bakır kazanlarda şeker ve suyun 155 derecede kaynatılması ile elde ediliyor. Helvanın yapımını anlatan çekme helva ustası Melih Duran, şeker ve suyun 155 derece kaynatılarak kıvama getirildiğini, daha sonra da helvanın mermerde soğutulduğunu söyledi. Meşhur çekme helvanın şeker pancarı ile üretildiğini söyleyen çekme helva fabrikası sahibi Duran, "Yoğunlaştıktan sonra kayışlama makinemize götürürüz şekeri beyazlatmak, helvanın rengini aldırabilmek için. Kayışlama makinesinde şeker beyazlatıldıktan sonra un ve yağdan yapılan miyane adını verdiğimiz hamurumuz vardır. Helvayı tel tel hale getiren, helvaya lezzeti veren üründür. 3-4 saat içerisinde pişer. Miyanenin de ısısını soğuturuz. Şeker ve miyane aynı ısıda olması lazım. Şeker uzatıldıktan sonra çekme işlemine geçilir" dedi.

Çekme işleminin çok hızlı yapılması gerektiğini belirten Duran, "Bunun nedeni, şekerin donmaması gerektiği için. Şeker donduğu ve insanların ağzına çıtır çıtır geldiği zaman rahatsız edebilir. En önemli noktalardan birisi budur. Çekildikten sonra helva tel tel hale geliyor. Daha sonra mermerlerde soğutuyoruz. Sıcak olarak basma imkanımız olmuyor. Soğutarak daha da beyazlamasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.