Bu ilçelerde 'boşanma yok'

2016 yılı içerisindeki doğum, ölüm, evlilik ve boşanma olayları ile ilgili istatistikleri açıklayan Amasya Nüfus Müdürü Zengin, "Göynücek ve Hamamözü İlçeleri'nde boşanma olayı yaşanmadı" dedi

Amasya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin, Amasya'da 2016 yılı içerisindeki doğum, ölüm, evlilik ve boşanma olayları ile ilgili istatistikleri açıkladı. 2016 yılına ait rakamları ilçelere göre dağılımını değerlendiren İl Müdürü Zengin, "2016 yılında gerçekleşen toplam 3584 doğumun, 1704'ü merkezde, 773'ü Merzifon'da, 541'i Suluova'da, 275'i Taşova'da, 174'ü Gümüşhacıköy'de, 72'si Göynücek'te, 45'i de Hamamözü'nde olmak üzere dağılmaktadır. Ayrıca, Göynücek ve Hamamözü İlçeleri'nde boşanma olayı yaşanmadı" dedi.

215 ÇİFT BOŞANDI

Ölüm sayısının 970 kişi olarak kayıtlara yansıdığını belirten Zengin, "2016 yılında merkezde 897 çiftimiz dünya evine girerken, 215 çiftimiz ise boşanma kararı aldı" diye konuştu. Evlilik ve boşanmaların ilçelere göre dağılımına vurgu yapan Zengin, "465 çift Merzifon'da, 313 çift Suluova'da, 167 çift Taşova'da, 154 çift Gümüşhacıköy, 76 çift Göynücek'te ve 24 çift Hamamözü İlçelerinde evlilik işlemi yapmıştır. Yıl boyunca Amasya genelinde yaşanan toplam 441 boşanmanın 215'i Merkez'de, 94'ü Merzifon'da, 73'ü Suluova'da, 43'ü Taşova'da ve 16'sı da Gümüşhacıköy ilçelerinde gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Ferhat LAP/ AMASYA