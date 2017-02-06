  • BIST 87.358
  • Altın 145,667
  • Dolar 3,6864
  • Euro 3,9578
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Bu ilçelerde 'boşanma yok'

»
Bu ilçelerde 'boşanma yok'
2016 yılı içerisindeki doğum, ölüm, evlilik ve boşanma olayları ile ilgili istatistikleri açıklayan Amasya Nüfus Müdürü Zengin, "Göynücek ve Hamamözü İlçeleri'nde boşanma olayı yaşanmadı" dedi

Amasya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin, Amasya'da 2016 yılı içerisindeki doğum, ölüm, evlilik ve boşanma olayları ile ilgili istatistikleri açıkladı. 2016 yılına ait rakamları ilçelere göre dağılımını değerlendiren İl Müdürü Zengin, "2016 yılında gerçekleşen toplam 3584 doğumun, 1704'ü merkezde, 773'ü Merzifon'da, 541'i Suluova'da, 275'i Taşova'da, 174'ü Gümüşhacıköy'de, 72'si Göynücek'te, 45'i de Hamamözü'nde olmak üzere dağılmaktadır. Ayrıca, Göynücek ve Hamamözü İlçeleri'nde boşanma olayı yaşanmadı" dedi.

215 ÇİFT BOŞANDI
Ölüm sayısının 970 kişi olarak kayıtlara yansıdığını belirten Zengin, "2016 yılında merkezde 897 çiftimiz dünya evine girerken, 215 çiftimiz ise boşanma kararı aldı" diye konuştu. Evlilik ve boşanmaların ilçelere göre dağılımına vurgu yapan Zengin, "465 çift Merzifon'da, 313 çift Suluova'da, 167 çift Taşova'da, 154 çift Gümüşhacıköy, 76 çift Göynücek'te ve 24 çift Hamamözü İlçelerinde evlilik işlemi yapmıştır. Yıl boyunca Amasya genelinde yaşanan toplam 441 boşanmanın 215'i Merkez'de, 94'ü Merzifon'da, 73'ü Suluova'da, 43'ü Taşova'da ve 16'sı da Gümüşhacıköy ilçelerinde gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Ferhat LAP/ AMASYA

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkücü gençler 'barınak' yaptı05 Şubat 2017 Pazar 20:25
  • GAP'a herkes sahip çıkmalı05 Şubat 2017 Pazar 19:24
  • Balkan Türkleri'nin sorunu çözülüyor05 Şubat 2017 Pazar 18:37
  • Avcılardan yaban hayatına yem desteği05 Şubat 2017 Pazar 18:30
  • Bakan Akdağ'dan Ordu Büyükşehir'e övgü05 Şubat 2017 Pazar 18:25
  • AFAD ve UMKE ekipleri 'kar-kış' demiyor05 Şubat 2017 Pazar 18:24
  • Karla mücadelede 300 bin TL harcadık04 Şubat 2017 Cumartesi 08:51
  • Ekipler karlı yolları aştı, hayvanlara yem götürdü04 Şubat 2017 Cumartesi 06:23
  • İlahiyat öğrencileri Umre'ye gönderiliyor04 Şubat 2017 Cumartesi 05:00
  • Vali Can sorunları dinledi03 Şubat 2017 Cuma 19:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti