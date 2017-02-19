Yıllardır tanıyorum kendisini. Amasya’da tiyatro denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri oldu Atilla Özgen.

Atilla Özgen; yıllarını, emeğini, yüreğini tiyatro için ortaya koyan biri. Sanatseverlerin tiyatro ile buluşabilmesi için çok mücadele etti. Eşi,çocukları, kardeşi her zaman yanında oldu. Rol aldılar. Aldılar ki tiyatro yaşasın. Sanat yaşasın.Festival ve etkinliklerde Amasya’yı temsilen görev aldı. Ve hepsinden ödüllerle döndü.

Özgen, yıllarını verdiği tiyatro için yeni bir adım daha attı. Kurucusu olduğu İris Sanat Tiyatrosu 2016-17 Sanat Sezonunda “BU KENTTE TİYATRO VAR” sloganıyla yeni bir yolculuğa başladı. Amasya da yerleşik tiyatronun temellerini atabilmek adına her hafta düzenli tiyatro gösterimlerine başladı. Sıkıntılı ve zor bir süreç. Ona destek olan ilk başta ailesi ve ona inanan başarılı bir ekibi. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, bu sanatçı ve sanatsever insana kültür merkezini açarak salon konusunda yardımcı oldu. Şimdi Amasyalılar her salı tiyatro sahnesinin tozunu yutar oldu.

Atilla Özgen; Amasya’nın tiyatro üretim fabrikası gibi. İris Sanat Tiyatrosu ismi ile marka olmaya başladı. İris Sanat Tiyatrosu kasım ayından itibaren Amasyalı Tiyatro severlere “Dokuz Canlı”(İris Sanat Tiyatrosu), “Kıskanç Herif” (Hacivat Köftecisi Oyuncuları), “Bir Varmış Bir Yokmuş”(İris Sanat Tiyatrosu), “Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye” (Trabzon Devlet Tiyatrosu),“Saat Aşk”(İris Sanat Tiyatrosu) gibi yetişkin oyunlarını Amasya seyircisi ile buluşturdu.

Ayrıca Amasya Belediye Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü Başkan Amca Çocuk Tiyatrosu ile de Amasyalı çocuklarımıza “Palyaço Kırmızı Burun”, “Pırtlatan Bal”, “Karagöz ve Hacivat”, “Uçan Şemsiye” isimli çocuk oyunlarını sergilemeye devam ediyor.

İris Sanat Tiyatrosu’ nun Yeni Oyunu “ Saat Aşk” ise 01 Şubat 2017’de seyircisi ile buluştu.Oyun Seyircisinden performans ve reji anlamında tam not aldı. Gürcan Koç’un kaleminden çıkan oyunun Yönetmenliğini Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Atilla Özgen yaptı. Oyunda Şekip Noyanalpan, Nurcan Narinç, Semih Arslan ve Atilla Özgen rol aldı.

Kendisine destek olmak lazım. Destek olalım ki sanat yaşasın,tiyatro yaşasın, toplum yaşasın. Çok yaşasın Atilla Özgen.