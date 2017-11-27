BU KIZLAR HARİKA

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Voleybol Bayanlar 1. Ligi B Grubu’nda ilimizi temsil eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, 9. Hafta mücadelesinde evinde konun ettiği Kahramankazan Belediyespor’u 3-0 mağlup etti

İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor ilk seti 25-14’lük üstünlükle tamamladı. Kırmızı-beyazlılar Sanja Popovic’in de etkili bir oyun oynadığı müsabakanın ikinci setini de 25-18 üstün tamamlayarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sete farklı üstünlüğün avantajlı ile başlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, etkili oyununu sürdürdü. Kırmızı-beyazlı Samsun ekibi Kahramankazan Belediyespor karşısında üçüncü seti 25-16 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Samsunlu voleybol severler maçtan sonra takımı tribünlere çağırarak karşılıklı tezahüratlar yaptı. Zekai ANIL

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