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Bu Koyunlar Kuzu Fabrikası Gibi

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Bu Koyunlar Kuzu Fabrikası Gibi
Mustafa Aydın, et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı Ukrayna'dan Ramanov cinsi koyunlar ithal etti.

Bursalı besicinin Ukrayna'dan getirdiği koyunlar beşiz doğurdu.

Mustafa Aydın, et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı Ukrayna'dan Ramanov cinsi koyunlar ithal etti. Çok doğurma özelliği ve iriliği ile bilinen Ramanov cinsi koyunların 6 tanesi beşiz yavruladı. Koyunların sürekli beşiz doğurduğunu söyleyen Mustafa Aydın, bu koyunları besicilere satarak ülkemizde küçükbaş hayvan sayısını artarak et fiyatlarını ucuzlatmayı hedefliyor.

Ramanov cinsi koyunlar en az 2, en çok ise 6 kuzu doğuruyor. 14 ayda iki defa yavrulayan bu cins koyunlar yılda 8 kuzu veriyor. Ülkemizdeki et fiyatlarının düşmesi için Ramanov cinsi koyunların yaygınlaşması gerektiğini ifade eden Mustafa Aydın, "Ben Ramanov cinsi koyunları 1 yıl önce Ukrayna'dan getirttim. Bu koyunlar çok yavruluyor. Bir batında en az 2, en çok 6 kuzu yavruluyor. Benim getirdiğim Ramanov cinsi koyunlardan 5 tane yavrulayanlar oldu. İlk 2-3 yavruya kadar doğurdular. Şimdi ikinci yavruları. Dördüz ve beşiz doğumlar oldu. Bu koyunları ülkemizde yaygınlaştırabilirsek et fiyatları düşer. Bu koyunlar gözümün önünde 5 tane yavruladı. 2 tanenin altına hiç düşmedi. 1 yıl önce Ukrayna'dan 100 tane getirdiğim Ramanov koyunlar 14 ay gibi kısa sürede 700 yavru verdi" dedi.

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