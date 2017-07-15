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Bu Kursla Hayaller Gerçek Oluyor

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Bu Kursla Hayaller Gerçek Oluyor
Bucalı kadınların hayalleri Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçeğe dönüştü.

Bucalı kadınların hayalleri Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçeğe dönüştü. Buca Belediyesi ve Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile merkezde açılan pastacılık kursunu tamamlayan kadınlar, muhteşem tatlı ve pastalarla donattıkları tezgahlarının başında sertifikalarını alarak yepyeni bir hayata yelken açtı.

Bucalıların ihtiyaçları doğrultusunda çok sayıda projeye imza atan Buca Belediyesi, geçtiğimiz Mart ayında açtığı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi ile Yenigün Mahallesi sakinlerinin hayallerini gerçekleştirdi. Bucalı kadınların hayatına yepyeni bir pencere açan "Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi" düzenlediği kurslarla kadınlara sosyalliğin yanında ailelerinin bütçesine katkı sağlayıp iş sahibi yapacak meslekler de edindiriyor.

Merkezde düzenlenen pastacılık kursunu tamamlayan kadınlar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. 3 aylık süreçte haftada 2 gün pastacılık eğitimi alan Bucalı kadınlar, kursta öğrendikleri birbirinden lezzetli pasta, tatlı ve hamur işlerini sertifika töreninde sergiledi.

Buca Belediyesi ile Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen kursu tamamlayan 10 kadın, sertifikalarını Buca Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yusuf Okumuş'un elinden aldı. Pastacılık kursu ile hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Sevgi Kalaycı (45), "Öğrendiklerimi hayata geçirip, üretime yöneldim. Sosyal medya üzerinden satış yapıp, para kazanmaya başladım. Hatta kendime kartvizit bile bastırdım" sözleriyle mutluluğunu dile getirirken, kadınlara da "Evde boş oturmayın, dışarıya açılın. Buca Belediyesi'nin açtığı kurslara katılarak yepyeni şeyler öğrenip, kendinize gelir kapısı oluşturabilirsiniz" çağrısında bulundu.

İşyerinde sertifikasız eleman çalıştırılmadığı için Buca Belediyesi'nin açtığı pastacılık kursuna katılan Yasemin Tekerli (43) de pastacılık sertifikası ile mesleğinde daha yukarılara çıkabilecek olmanın heyecanını yaşıyor. 56 yaşındaki Deniz Güzel ise yeni şeyler öğrenmek, kendini geliştirmek için başladığı kurs sonunda 50 kişilik davetler için siparişler almaya başladığını, zevk için başladığı eğitimin ailesine ek gelir kapısı oluşturduğunu belirtirken, umutlarına ve hayallerine kapı açan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya teşekkür etti.

Bu Kursla Hayaller Gerçek Oluyor

Bu Kursla Hayaller Gerçek Oluyor

Bu Kursla Hayaller Gerçek Oluyor

Bu Kursla Hayaller Gerçek Oluyor

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