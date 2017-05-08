Bu Liseyi Bitiren İş Sorunu Yaşamıyor

Türkiye'nin her yerinden eğitim almak için Samsun Gelemen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesine(Samsun Tarım Lisesi) gelen öğrenciler yüzde 85 oranında istihdam...

Türkiye'nin her yerinden eğitim almak için Samsun Gelemen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesine(Samsun Tarım Lisesi) gelen öğrenciler yüzde 85 oranında istihdam ediliyor.

Türkiye'nin en eski tarım liselerinden biri olan Samsun Gelemen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Türkiye'nin en başarılı tarım liseleri arasında yer alıyor. Veteriner sağlık eğitimi dalında eğitim veren bu liseden mezun olan öğrenciler iş sorunu yaşamıyor. Uygulamalı ve iyi bir eğitim alan öğrenciler liseyi bitirdiklerinde iş hayatına atılabiliyor. Türkiye'nin istihdam oranı en fazla olan liselerinden biri olan okuldan mezun olanlar hayvan sağlığıyla ilgili birçok iş kolunda veteriner teknisyeni olarak çalışabiliyor. Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar çeşitli illerinden yaklaşık 100 öğrencinin yatılı olarak eğitim gördüğü okulda toplam 300 öğrenci eğitim görüyor. Okulda bulunan teorik ve uygulama eğitimini alan öğrenciler, veteriner kliniklerinde, hayvan çiftliklerde ve tarım il-ilçe müdürlüklerin beceri eğitim imkanı buluyor. Okulda bulunan hayvanları yakından inceleyen öğrenciler bu sayede pratiklerini de geliştiriyor. Diyarbakır'dan Muğla'ya, Antalya'dan Çorum'a kadar çeşitli illerden eğitim almaya Samsun'a gelen öğrenciler, tavsiye üzerine Samsun'u tercih ettiklerini söylediler. Okuldan mezun olup direkt çalışma hayatına atılan öğrenciler ise işlerinden oldukça memnun.

Atmaca: "Mezun olur olmaz direkt iş hayatına atıldım, çalıştığım halde bile iş teklifleri geliyor"

2011 yılında Gelemen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinden mezun olan ve bir hayvan çiftliğinde veteriner teknisyeni olarak çalışan Gökhan Atmaca, "Okuldan mezun olur olmaz 15-20 gün içerisinde direk iş hayatına atıldım. Kendimizi geliştirdikten sonra bu alanda işsiz kalma gibi bir sorun yok. Çalıştığım halde bile iş teklifleri geliyor. Güzel bir mesleğimiz var. Hayvanlarla uğraşıyoruz. İki kardeşim var, onları da mezun olduğum okula göndereceğim" dedi.

Muğla'dan Samsun'a okumaya geldi

Eğitim almak için Muğla'dan Samsun Gelemen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesine gelen 10. sınıf öğrencisi Kağan Güngör, "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Küçüklüğümden beri hayvanlarla iç içeyim. Babamın yönlendirmesiyle buraya isteyerek geldim. Buradaki eğitimden memnunum. Uygulamalı olarak öğreniyoruz. Hayvanları seven hayvancılık işini düşünen herkes buraya gelebilir. Kendimiz hayvancılık yaptığımız için burada aldığım bilgileri aileme öğreteceğim. Onlar da bunlardan faydalanabilir. Ayrıca çiftliklerde Veteriner olarak çalışmak isterim" diye konuştu.

"Türkiye'de iş bulma oranı en yüksek okula sahibiz"

Okul faaliyetleri hakkında bilgi veren Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Rahman Köse, "Okulumuz 1966 yılında kurulmuş köklü bir eğitim kurumudur. Veteriner sağlığı alanında İstanbul'dan sonra kurulmuş ikinci okuldur. Okulumuzda uygulamalı olarak eğitim çalışmaları yapılıyor. Gerek yurt dışı projeleri gerekse yurt içi eğitim gezileriyle uygulamalı eğitimleri pekiştirmekteyiz. Tarım meslek liseleri içerisinde başarı sırası olarak okulumuz Türkiye'de 3. sırada yer alıyor. Bu başarı, Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrencileri okulumuza çekmektedir. Yaklaşık 300 öğrencimiz var. Bu öğrencilerin yaklaşık 100 öğrenci farklı şehirlerden gelen öğrencilerdir. Okul alanı içerisinde pansiyonumuz mevcut. Şehir dışından gelen öğrencilerimiz burada güzel bir ortamda eğitimlerini almaktadır. Diyarbakır'dan Muğla'ya, Antalya'dan Çorum'a kadar her ilden öğrenci burada eğitim görmektedir. Okulumuzun köklü bir okul olması, Türkiye'de başarı sırasının 3. olması öğrencilerimizin okulumuzu tercih etmesindeki nedenlerdir. Ayrıca firmalar bizim okulumuzdan bizim okulumuzdan mezun öğrenci talep etmektedir. Mezun olan öğrencilerin iş bulma imkanı olarak Türkiye'de en yüksek istihdam oranına sahiptir. Tarım Meslek Lisesi olarak veteriner sağlık alanında Türkiye'de yüzde 85 oranında iş bulma oranına sahiptir. Türkiye'de iş bulma oranı en yüksek okula sahibiz. Bu okullardan mezun olan öğrencilerimiz; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, il kontrol laboratuvarları, hayvancılık araştırma enstitüleri, veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri, belediyeler, damızlık yetiştirici (sığır, koyun ve keçi) birlikleri, süt üretici birlikleri, hayvan ve hayvan ürünleri yarışmalarında görevli olarak, arıcılık, at yetiştiriciliği, özel veteriner klinikleri (poliklinik, pet-klinikleri), hayvan hastaneleri, büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri, hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, gıda üretim tesisleri, yem sanayi, deney hayvanlarının üretim yerleri ve deney yapacak olan laboratuvarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner ilaç, aşı, serum, araç ve gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımını pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlar çalışma alanlarıdır. Mezunlarımız ayrıca; KPSS sınavına girmek suretiyle kamuda görev alırlar. Özel sektörde yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görev alabilirler. Veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, hayvan sağlık teknikerleri ile birlikte çalışırlar. Hayvancılık ünitelerinde çalışırlar. Ayrıca kendi özel hayvan sağlık kabinlerini de açabilirler. Hayvan sağlığı memuru, veteriner sağlık teknisyeni ve suni tohumlama teknisyeni olarak da anılırlar" şeklinde konuştu.