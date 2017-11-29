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Bu Mağazanın Ürünleri Mahkumlardan

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Bu Mağazanın Ürünleri Mahkumlardan
Türkiye'deki birçok cezaevinde mahkumların yaptığı ürünler Adana'da Türkiye'nin en büyük "İşyurtları Kurumu Adana Satış Mağazası'nda satılıyor....

Türkiye'deki birçok cezaevinde mahkumların yaptığı ürünler Adana'da Türkiye'nin en büyük "İşyurtları Kurumu Adana Satış Mağazası'nda satılıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Bu şekilde cezaevinde üretilen ürünler ile vatandaşların buluşmalarını sağlıyoruz. Bu da kamuda örnek sayılabilecek bir uygulama" dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ürünler, piyasa fiyatının altında vatandaşlara sunuluyor. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan Göltepe Eğitim Tesisleri'nin girişinde 250 metrekarelik alanda açılan mağaza, Adalet Bakanlığı'na bağlı çalışanların yanı sıra vatandaşlara yönelik de alışveriş imkanı veriyor.

276 kalem ürünün yer aldığı mağazada 780 TL'lik "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosu, "Sayılı Gün" markalı Rize çayı, deri mont, çanta, hediyelik eşya, el yapımı ahşap ürünler, çini ve gıda ürünlerine kadar yüzlerce çeşit yer alıyor.

Mağazaya alışverişe gelen Maria Afons isimli vatandaş, "Her şey çok güzel görünüyor. Çok iyi bir iş yapılmış. İyi bir fikir, iyi bir uygulama" diye konuştu.

"Atıl iş gücünü ekonomiye kazandırmak amacımız"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İHA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İşyurtları kurumumuz birçok alanda faaliyet gösteriyor. Kurumumuzun asıl amacı cezaevlerinde hükümlülerimizin atıl iş gücünün ekonomiye, topluma kazandırılması. 36 açık ve kapalı cezaevlerinde üretilen ürünler burada satılıyor" ifadelerini kullandı.

"Kamuda örnek sayılabilecek bir uygulama"

Adana, Toprakkale, Niğde, Edirne, Bozkurt, Diyarbakır, Çanakkale, Elazığ, Gaziantep, Kartal, Kırıkhan, Kütahya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Erzurum, Manisa, Sinop, Osmaniye, Uşak ve Foça'daki ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerin yörelerine özgü ürettiği ürünlerin olduğunu kaydeden Yeldan, daha sonra şunları söyledi:

"Burası vatandaşlarımıza açık bir mağaza, gelip buradan ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bu şekilde cezaevinde üretilen ürünler ile vatandaşların buluşmalarını sağlıyoruz. Göltepe Tesisleri aslında açık cezaevinde kalan hükümlülerin eğitildiği bir tesis, yapımı da yine herhangi bir müteahhit olmaksızın yine hükümlülerimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu da kamuda örnek sayılabilecek bir uygulama."

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