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Bu Müzede Sergilenen Eğitim Materyalleri İnsanları Geçmişe Götürüyor

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Bu Müzede Sergilenen Eğitim Materyalleri İnsanları Geçmişe Götürüyor
Karaman'da açılan İl Eğitim Tarihi Müzesi'nde sergilenen eğitim materyalleri insanları 80 yıl öncesine götürüyor.

Karaman'da açılan İl Eğitim Tarihi Müzesi'nde sergilenen eğitim materyalleri insanları 80 yıl öncesine götürüyor. Müzeyi gezen gençler, dedelerinin kullandığı eğitim materyallerini ilgiyle incelerken, bir o kadar da şaşkınlık yaşıyor. Müzede Karamanlı ünlü şair Bekir Sıtkı Erdoğan'ın ders notlarını gösteren diploma defteri de bulunuyor.

İl Eğitim Tarihi Müzesi'nde sergilenen eğitim materyallerinin bulunmasında büyük katkısı olan İbrahim Bey İlkokulu sınıf öğretmeni Osman Ülkümen, "Köy köy, okul okul dolaşarak depolardan topladığımız materyallerle bu müzeyi oluşturduk. Açılışı yapılan müzeyi gezen vatandaşlar gördükleri materyaller karşısında adeta hayrete düştüler. Annelerinin, babalarının ve hatta dedelerinin anlattıklarını birebir canlı olarak görmeleri onları çok etkiledi. Müzemizde Osmanlı döneminden başlayıp günümüze kadar pek çok eğitim materyali bulunmaktadır" dedi.

Ülkümen, müzede sergilenen en eski eğitim materyallerinden birisinin 1917 yılına ait Osmanlıca yazan kitap olduğunu söyleyerek, "Bu kitap muhtemelen o dönemde el işi dersinde kullanılmış biçki dikiş kitabıdır. Bunun yanında bir diğer eski eğitim aracı ise 1940'lı yıllarda gezegenlerin güneş etrafında dönüşünü anlatan cihaz" dedi.

"Müzede ünlü şair Bekir Sıtkı Erdoğan'ın ders notlarını gösteren diploma defteri de bulunuyor"

Müzede Karamanlı olan ve üç yıl önce 88 yaşında vefat eden ünlü şair Bekir Sıtkı Erdoğan'ın ders notlarını gösteren diploma defteri de bulunuyor. Ünlü şairin ilkokul yıllardaki ders notlarının yazıldığı diploma defterinde vesikalık fotoğrafıyla derslerde aldığı notlar görülüyor. Ünlü şairin tüm derslerden pekiyi alırken, el yazısından orta aldığı görülüyor.

Müzeyi gezen öğrenciler ise, "Bu müze bize eski eğitim sistemini gösteriyor. Anne ve babalarımız bazen anlatırlardı, "Siz bizim gibi yaşayamazsınız." Bu materyalleri görünce bence de bizler yaşayamazmışız. Eskiden çok zormuş. O yıllarda eğitim sisteminde kullanılan materyaller çok garibimize gitti" dediler.

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