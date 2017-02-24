Bu nasıl ihale..

Dün büroya bir telefon akışı vardı inanamazsınız..

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan TOKi tarafından yapılan 205 dairenin satışı için ihale düzenlenmişti.

'Burada çok oyun dönüyor' diye arayanlar, ‘rezaleti gelin görün’ diyordu.

Arkadaşları da gönderdim, Büyükşehir Belediyesi’nin önüne..

Ana baba günü. Sanki bedava ev veriyorlar. Kuyruk desem yalan olmaz.

İzdiham, kargaşa..

Çünkü öyle bir yoğunluk vardı ki inanılmaz..

Toplam 205 konut var ama bine yakın insan oradaydı.

Kılıçdede Mahallesi'ndeki her biri 2+1 şeklinde 82 metrekare olan 205 adet konutun sadece 3 bin 514 liranın altında geliri olan ailelere verileceği duyurulmuştu.

Bu arada emlakçilerin koordineli şekilde ihaleye girdiği öne sürüldü. Yani ‘ucuz malı kap’ çabası iddiası vardı.

Büyükşehir Belediyesi 'böyle bir ihale yaparken' al satçıları nasıl düşünmez inanılır gibi değil.

Öyle ya 'ballı alış veriş için' kulaklar açılmıştı.

Parası olan uyanıklar, geliri düşük olan aileleri başvuru yaptırıp, rantı cebe indirebilirdi.

Sonuçta öyle olacaktı ki, birileri uyandı..

Bayılan mı ararsın, isyan eden mi?.

Emlakçilerin 'köşe başlarını tutmuş olduğunu' gören Büyükşehir yetkilileri geç fark etti durumu..

İhaleyi apar topar iptal etti.

Baştan yapması gerekeni de ‘ihaleyi iptal’ ettikten sonra duyurdu.

İhale satış şartnamesine 'daireler 3 veya 5 sene başkasına satılamaz' ifadesini eklemeyi nihayet akıl ettiler.

Bir hafta sonra ihale yenilecek.

48 bin liradan daire olur mu diyenler gitsin baksın var..

İnşallah dar gelirliye satılır.

Hak edenler alır.

Büyükşehir de 'biraz maddi gelir elde eder'.

Çünkü durumlar bayağı sıkışık, anlaşılan.

Manşet habere bakın söylediğimi çok iyi anlarsınız..

SASKİ'nin iş yaptırdığı şirkete hak edişini tam olarak ödeyemediğinden battığını öne süren taşeron var..

800 bin lira alacağı kaldı, sanki hiç para alamamış gibi konuşuyor diyor SASKİ Genel Müdürü.

48 bin liralık evleri almak için 'bayılanların' olduğu yerde 800 bin lirayı küçümsemeyi anlamadım..

Sonuçta firma batmış..

Daha ne olsun.