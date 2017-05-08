Bu nasıl Samsunlu?

Bilyoner.com Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Samsun Canik Belediye Spor Kulübü’ne gözlemcisi Murat Temur'un raporu doğrultusunda haksız verilen 35 bin liralık ağır para cezası tepki çekti

CANİK BELEDİYESPOR'A CEZA YAĞDI

Samsun Canik Belediyespor ile Beşiktaş arasında Hasan Doğan Spor Salonu’nda oynanan Kadınlar Basketbol Ligi müsabakası sonrası, maçın gözlemcisi Murat Temur'un ağır raporu doğrultusunda Samsun ekibine ceza yağdırıldı. Kulübe çeşitli nedenlerle verilen 35 bin lira cezanın, Samsun’da yaşayan müsabaka gözlemcisinin raporu doğrultusunda verildiği öğrenildi.

YALAN DEDİKODUYU RAPORUNA YAZDI

Müsabaka esnasında birkaç defa çalınan düdük sesi ile takımı yönlendirmek için anons görevlisince yapılan kısa birkaç anonsu raporuna yazan gözlemcisi Murat Temur'un henüz salona gelmediği halde, Emniyet raporunda ve Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs firmasınca yalanlanan saldırı iddiasını “deplasman ekibine saldırı oldu” şeklinde raporunda belirttiği öğrenildi.

AĞIR CEZAYA NEDEN OLDU

Samsun’da yaşayan ve Samsunlu olan müsabaka gözlemcisinin, levhaya vurmak, düdük çalmak, takımı ateşlemek için kısa anons yapılması gibi durumları kulübün ceza almasına sebebiyet verecek şekilde raporuna abartılı yazması, ayrıca kulüp yöneticilerince taşkınlık yapan seyircilerin salondan çıkarılmasına rağmen, raporunda seyircilerin polis tarafından dışarı çıkartılmış gibi göstererek kulübün ağır ceza almasına sebebiyet vermesi, Samsun basketbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla karşılandı.