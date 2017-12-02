Bü Öğretim Görevlisinden Karikatür Sergisi

Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik ve Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi, ödüllü karikatürist Murat Sarı tarafından çizilen karikatürler...

Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik ve Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi, ödüllü karikatürist Murat Sarı tarafından çizilen karikatürler Bartın Kültür Merkezinde sergilenmeye başlandı.

Bartın Üniversitesi Grafik ve Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Murat Sarı tarafından çizilen karikatürler Bartın Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Sergi ile ilgili davetlilere bilgiler veren Öğretim Görevlisi Murat Sarı, Engelsiz yaşam, seçim, kadına şiddet eski eser ve insan ilişkileri, müzeler, kitap sevgisi, balıkçılık, global ekonomik kriz, küresel ısınma, Çanakkale Savaşı, İzmir Kuş Cenneti ve İstanbul konularını içzerdikleri sergi ile öğrencilere örnek bir çalışma göstermek istediklerini belirtti.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da "Üniversitemizin adını aldığı ödüllerle duyuran Öğretim Görevlimiz Murat Sarı'ya bin bir emekle hazırladığı bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Üniversitemiz sanata ve sanatçıya her zaman destek verecektir" dedi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın serginin Bartın'ın sanat yaşamına renk katacağını belirterek tüm Bartın halkını davet etti.

Karikatür dalında birçok farklı kurum ve kuruluş tarafından ödüle layık görülen Murat Sarı'nın kişisel sergisinde daha önce yarışmalara gönderilmemiş eserlerinin yanı sıra "başarı ödülü" alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürleri de yer aldı. Öğr. Gör. Murat Sarı'nın 15 yıllık eserlerinin de yer aldığı sergi 7 Aralık Perşembe gününe kadar gezilebilecek.