  • BIST 89.764
  • Altın 147,094
  • Dolar 3,6710
  • Euro 3,8662
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 17 °C

BU OKUL TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

»
BU OKUL TÜRKİYE'DE İLK VE TEK
MEDİKÜM Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, Eski Kutlukent Belediyesi Hizmet Binası'nın Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2017-2018 eğitim öğretim döneminde hizmete açılacağını belirterek, "Okul Türkiye'de bir ilk ve tek" dedi

MEDİKÜM Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, Eski Kutlukent Belediyesi Hizmet Binası'nın Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2017-2018 eğitim öğretim döneminde hizmete açılacağını belirterek, "Okul Türkiye'de bir ilk ve tek" dedi

Samsun Medikal Sanayi İnavasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, geçtiğimiz sene sonu Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in katılımı ile Samsun Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin protokolünün imzalandığını hatırlattı.

okul--(2)-001.jpg

İmzalanan protokol kapsamında Samsun'un Tekkeköy Belediyesi'nin mülkiyetinde olan Eski Kutlukent Belediyesi hizmet binasının Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildiğini belirten Aydemir, "Tahsis gerçekleşti. Burası Samsun Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne dönüşecek. Şuanda Ankara'da lisenin müfredatı yazılıyor. Biz kendimiz müfredatın yazımına katkı sunuyoruz. 2017 ve 2018 eğitim döneminde hizmet vermeye başlayacak. İlk etapta 80 veya 100 öğrenci alınacak. Öğrenciler 3 gün sahada 2 gün okulda eğitim görecekler. Öğrenciler makineler ve cihazlarla haşir neşir olacak" dedi.

okul--(3).jpg

TÜRKİYE ÜRETMEK ZORUNDA 
Lisede bir nevi 'usta çırak ilişkisi' ile eğitim verileceğini vurgulayan Aydemir, "Türkiye'de okulumuzun örneği yok. İnsan anatomisi, elektronik, mekatronik ve diğer cihaz teknolojilerinin herbirinden eğitim verilecek. Ortaya çıkarılacak ürünlerin ne gibi faydaları olacağını öğrenciler öğrenecekler. Biliyorsunuz Türkiye'de bu konuda ciddi ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Türkiye 24 saat üretmek zorunda.  Başka alternatifimiz yok" diye konuştu. Geçen sene tahsis edilen bina 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmete açılacak.

Zekeriya FIRAT / Özel Haber

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenci Meclisi'ne nasihat27 Şubat 2017 Pazartesi 00:34
  • Klavye şampiyonu Telekom'dan25 Şubat 2017 Cumartesi 19:34
  • 'Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır'24 Şubat 2017 Cuma 19:17
  • SAL'lı öğrencilerden TBMM'ye çıkarma24 Şubat 2017 Cuma 18:57
  • Minik pilotlar havaalanında23 Şubat 2017 Perşembe 18:35
  • Minik öğrenciler İtfaiye Müdürlüğü'nü gezdi23 Şubat 2017 Perşembe 18:32
  • Canik'in kardeş eli projesi örnek oldu23 Şubat 2017 Perşembe 18:05
  • Meslek atölyesinde eğlenceli eğitim22 Şubat 2017 Çarşamba 19:07
  • 'Bu cennet vatana ancak hizmet edilir'22 Şubat 2017 Çarşamba 18:24
  • 'Engelliyiz ama önce insanız'21 Şubat 2017 Salı 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti