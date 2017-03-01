BU OKUL TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

MEDİKÜM Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, Eski Kutlukent Belediyesi Hizmet Binası'nın Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2017-2018 eğitim öğretim döneminde hizmete açılacağını belirterek, "Okul Türkiye'de bir ilk ve tek" dedi

MEDİKÜM Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, Eski Kutlukent Belediyesi Hizmet Binası'nın Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2017-2018 eğitim öğretim döneminde hizmete açılacağını belirterek, "Okul Türkiye'de bir ilk ve tek" dedi

Samsun Medikal Sanayi İnavasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, geçtiğimiz sene sonu Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in katılımı ile Samsun Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin protokolünün imzalandığını hatırlattı.

İmzalanan protokol kapsamında Samsun'un Tekkeköy Belediyesi'nin mülkiyetinde olan Eski Kutlukent Belediyesi hizmet binasının Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildiğini belirten Aydemir, "Tahsis gerçekleşti. Burası Samsun Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne dönüşecek. Şuanda Ankara'da lisenin müfredatı yazılıyor. Biz kendimiz müfredatın yazımına katkı sunuyoruz. 2017 ve 2018 eğitim döneminde hizmet vermeye başlayacak. İlk etapta 80 veya 100 öğrenci alınacak. Öğrenciler 3 gün sahada 2 gün okulda eğitim görecekler. Öğrenciler makineler ve cihazlarla haşir neşir olacak" dedi.

TÜRKİYE ÜRETMEK ZORUNDA

Lisede bir nevi 'usta çırak ilişkisi' ile eğitim verileceğini vurgulayan Aydemir, "Türkiye'de okulumuzun örneği yok. İnsan anatomisi, elektronik, mekatronik ve diğer cihaz teknolojilerinin herbirinden eğitim verilecek. Ortaya çıkarılacak ürünlerin ne gibi faydaları olacağını öğrenciler öğrenecekler. Biliyorsunuz Türkiye'de bu konuda ciddi ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Türkiye 24 saat üretmek zorunda. Başka alternatifimiz yok" diye konuştu. Geçen sene tahsis edilen bina 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmete açılacak.

Zekeriya FIRAT / Özel Haber