BU OLDU MU ŞİMDİ?

Alınan sonuçlar bir kez daha gösteriyor ki;ligde çantada keklik maç yok. Takımların puan sıralamasındaki yeri sonuçta belirleyici olmuyor.Her takım rakibini yenebilecek güçte. Hermaçüçihtimalli.1.ligin en önemli özelliğibu...Zaten bu özellik,hemen her hafta bir yolunu bulup kendini anımsatıyor...

Bir yanda deplasmanda kazanamanın stresi, diğer yanda ilk deplasman galibiyetini alabilme beklentisi... Osman Özköylü Sivassporönünekazanantakımlaçıktı.Futbolun;'kazanan takımı bozmama' kuralını bozmadı.

Sahada güçler dengesinin ön plana çıktığı, temposunu Samsunspor'un belirlediği ilk yarı izledik. Her iki takımda hata yapmamayı ön planda tutunca; pozisyon açısından kısır bir görüntü ortaya çıktı.Yarının en net pozisyonuSamsunspor'a aitti. 41.dakikada Vedat topu kaleciye nişanladı.

İlk hata Samsunspor'dan gelince Sivasspor 2.yarıya golle başladı. Samsunspor'un skora denge getirmesinin zamanlaması ise mükemmeldi. Ne yazık ki yine kanattan getirilen bir topla 83.dakikada mağlup duruma düştük. Mücadeledeki başarıyı skora yansıtamadık ve yenildik. Üstelik en azından berabere bitirebilecekken...

Osman Özköylü'nün Göksu ısrarına anlam verebilen var mı? Veyabu güne kadar Samsunspor'un yükünü taşımış Murat Gürbüzerol'un kenarda bekletilmesine...Bu ısrar yüzünden birkişieksik oynadığımızı düşünüyorum.