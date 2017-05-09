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Bu Robot Teşhis Koyup, Tedavi Ediyor

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Bu Robot Teşhis Koyup, Tedavi Ediyor
Bartın Üniversitesi'nde ÖYP'li Araştırma Görevlisi Mehmet Emin Aktan, doktora çalışması kapsamında ürettiği rehabilitasyon robotu "diagnobot" aynı...

Bartın Üniversitesi'nde ÖYP'li Araştırma Görevlisi Mehmet Emin Aktan, doktora çalışması kapsamında ürettiği rehabilitasyon robotu "diagnobot" aynı anda teşhis koyup, tedavi yapabiliyor.

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin ÖYP'li Araştırma Görevlisi Mehmet Emin Aktan, teşhis koyup, tedavi yapabilen yerli robot üretti. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Akdoğan danışmanlığında yürüğü çalışmadan bahseden Aktan, "Yaklaşık 15 yıldır fizik tedavi amaçlı çalışmalar yapan danışman hocam Doç. Dr. Akdoğan ile dünyadaki örneklerinin üstünde bir robot yapmayı başardık. Söz konusu "diagnobot" isimli robot hem teşhis koyup hem de tedavi edebiliyor. Robot aynı anda 2 hastanın tedavisine de imkân tanıyor." dedi.

Maliyetleri 10 kata kadar düşürecek

Türkiye'de ilk olan çalışmanın bu alandaki maliyetleri 10 kata kadar düşürdüğünü de vurgulayan Aktan, "Fizik tedavi robotları Amerika, Japonya ve İsviçre tarafından seri üretimi yapılmaktadır. "diagnobot" ile oldukça yüksek maliyete sahip ithal robotların maliyetinden 10 katı kadar tasarruf sağlayabiliriz. Aynı zamanda terapist sayısının az olduğu ülkemizde, ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulduğunda bu robotlarla daha fazla sayıda hastaya hizmet verilebilir." diye konuştu.

Bu özelliklere sahip ilk yerli robot

Aktan, üretilen robotun aynı anda teşhis koyup, tedavi yapabildiğini de vurgulayarak, "diagnobot"un bu özelliklere sahip ilk yerli robot olduğunu ifade etti. Aktan, "Tamamen özgün ve yerli kaynaklar kullanılarak çalışmamızı tamamladık. Dünyadaki örneklerinin üstünde özelliklere sahip bir robot üretildi. Yurt dışında birkaç robotun yapabildiği işi "diagnobot" tek başına yapabiliyor. Veri tabanları sayesinde verilere cep telefonuyla ulaşan doktor, gerekli işlemleri gerçekleştirebiliyor." şeklinde konuştu.

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