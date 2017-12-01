BU SENDROM DİNLENMEKLE GEÇMİYOR!

Akşamları erken yatmanıza rağmen sabahları yine de çok yorgun mu uyanıyorsunuz? Depresif tavırlar sergilediğiniz ve dikkat sorunu yaşadığınız için iş ile sosyal hayatınızda problemler yaşıyor musunuz?

Her fırsatta dinlenmenize rağmen enerjinizi bir türlü yakalayamıyor musunuz? Bu yakınmalarınız 6 aydan uzun süredir devam ediyorsa probleminizin altında yatan neden “iş veya günlük hayatınızdaki yoğunluğunuz” değil, Kronik Yorgunluk Sendromu olabilir!

Kronik Yorgunluk Sendromu fiziksel, zihinsel ve duygusal belirtilerle ortaya çıkan karmaşık bir tablo bir tablo. Nedeni bilinmeyen yorgunluk, halsizlik ve bitkinlik belirtilerine; dikkat dağılması, algısal bozukluklar, konuşma güçlükleri, bilinçte bulanıklık, unutkanlık, davranış değişimleri gibi sorunlar eşlik ediyor. Bunların yanı sıra kas ile iskelet sistemiyle ilgili yakınmalar da görülebiliyor. Genç ve orta yaş hastalığı olarak görülen Kronik Yorgunluk Sendromu kadınlarda erkeklere nazaran 3-4 kat daha sık ortaya çıkıyor. Ancak neden kadınları daha fazla tehdit ettiği bilinmiyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar kapalı ortamlarda çalışmanın ve strese maruz kalmanın yakınmaları artırdığına dikkat çekerek, “Çoğunlukla mükemmelliyetçi ve yoğun çalışma temposuna sahip kişileri etkisi altına alan bu sendrom iş, sosyal ile günlük hayatta ciddi problemler yaşatacak kadar ağır seyredebiliyor. Üstelik dinlenmekle de geçmiyor” diyor.

Başka hastalıklarla benzer belirtiler gösteriyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar Kronik Yorgunluk Sendromu’nun benzer belirtileri nedeniyle fibromiyalji, anskiyete, depresyon, hipotiroidi, astım ve lyme gibi birçok hastalıkla karıştırılabildiğini belirterek, “Doğru tanı konulamaması da gereksiz tetkik ve ilaç kullanımına yol açıyor. Bu nedenle hastaların muayenede yakınmalarını çok detaylı anlatmaları doğru tanı için büyük önem taşıyor” diyor.

Bu belirtiler varsa dikkat!

Aşağıda yer alan belirtilerden en az dördü son 6 aydır devam ediyorsa altta yatan neden Kronik Yorgunluk Sendromu olabilir. Özellikle uzun süreli nedensiz yorgunluk tanı koymada önemli bir rol oynuyor.

Yorgunluk,

Günlük aktivitelerde gerileme,

En ufak bir fiziksel veya mental egzersiz sonrası kırgınlık, kötüleşme,

Uykudan yorgun kalkma,

Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, konuşma güçlükleri, bilinçte bulanıklık, unutkanlık ile davranış değişimleri gibi kognitif bozukluklar,

Ayağa kalkarken sersemlik veya baş dönmesi,

Yaygın kas ile eklem ağrıları.

Dinlenmekle geçmiyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar kesin sebebi bilinmediği için Kronik Yorgunluk Sendromu’nu tümüyle tedavi eden bir yöntem olmadığını vurgulayarak, “Tedavi daha çok uykusuzluk, depresyon, eklem ile kas ağrıları gibi semptomları rahatlatmaya ve unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi fonksiyon kaybını gidermeye yönelik oluyor.” diyor. Tedavide ilaçlar dışında, fizik tedavi, egzersiz ve beslenme önerilerinden faydalanıldığını belirten Dr. Keramettin Şar, Kronik Yorgunluk Sendromu’nda sadece dinlenmenin yeterli gelmediğini belirterek şunları söylüyor: “ Hastalarda bağışıklık sistemiyle ilgili sıkıntılar tespit edilmiş. Örneğin NK (natural killer) hücre oranlarında azalma görülmüş. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için de sadece dinlenmenin yanı sıra sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresten arınmak gerekiyor.