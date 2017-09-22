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'Bu sevdadan, inattan vazgeç'

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'Bu sevdadan, inattan vazgeç'
Başbakan Yıldırım, IKBY'nin yapmayı planladığı referandum konusunda, "Burada bir çağrı daha yapmak istiyorum. Henüz zaman bitmiş değil. Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Türk-İş Genel Merkezini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY), 8 Haziran itibarıyla 25 Eylül'de referanduma gitme kararı aldığını, bu kararın dünya kamuoyuna açıklanmasından itibaren Türkiye'nin, bunun çok yanlış bir karar olacağını defalarca ifade ettiğini vurguladı. 

HENÜZ ZAMAN BİTMEDİ
Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: "Hükümet Sözcümüz, biz, Cumhurbaşkanımız, bunu çeşitli vesilelerle ifade ettik ve kendilerine de bu yanlış karardan vazgeçmelerini defalarca telkin ettik. Geldiğimiz noktada baktığımızda, bu karara uluslararası alanda hiçbir destek yok. Ülkelerin hemen hemen tamamı bunun yanlış bir karar olduğunu ve bu referandumun yapılmaması gerektiğini ifade ettiler. Ayrıca Türkiye, Irak, İran komşu üç devlet de bu konuda doğabilecek, telafisi imkansız sonuçların olacağını yine Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne defaatle anlattık ancak şu ana kadar burada herhangi bir değişiklik yok. Burada bir çağrı daha yapmak istiyorum. Henüz zaman bitmiş değil. Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir" diye konuştu.

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