BU SKOR HERKESİ ÜZDÜ

Samsunspor ile Eskişehirspor, ülkemizde futbol kültürü gelişmiş iki önemli takım. Süper ligde olması gereken iki takım. Kâğıt üzerinde iki takım kadrosu da iyi futbolculardan kurulmuş olsa bile bilindik sebeplerden dolayı iki takım da istediği yerde değil.

“Tribünler tıklım tıklım dolu! Şehrin bütün seçilmişleri ve atanmışları tribünde yerlerini almış. Maç çok coşkulu bir atmasforde başlıyor. Samsunspor takımı müthiş oynuyor. Kale güven veriyor.

Defansımız geçilmez. Çok güzel paslaşıyoruz. Yardımlaşma mükemmel, topu ayağına alan rakip oyuncuya üç oyuncumuz baskı yapıyor. Rakibin top kullanmasına müsaade edilmiyor.

Taraftar mutlu. Oyuncular mutlu, hoca mutlu. Yönetim mutlu.”

Diye yazmayı çok arzu ediyoruz ama yazamıyoruz. İnşallah birgün bu şekilde köşe yazıları yazabiliriz.

Şundan eminim ki, başkan ve yönetim çok üzgündür.

Şundan eminim ki, oyuncular ve Engin hoca da çok üzgündür.

Ve biz taraftarlar çok üzgün ve perişanız. Adeta futboldan soğuduk.

‘Sabrın sonu selamettir’, diye diye yıllardır sabırla bekliyoruz.

Futbol kültürümüz yok olmaya yüz tuttu. Gittiğimiz statlarda artık saygı görmüyoruz. Bazen de ‘Samsunspor kümeye’ diye tempo tutuluyor, bu da bizleri çok yaralıyor. Biz bunları neden yaşıyoruz? Biz bunları hak etmiyoruz. Hepimiz çok üzgünüz.

Oysa sezona ne ümitlerle başlamıştık. Sezon başında tabiri caizse beton gibi takım kurduk, diye ümitlenmiştik. İsim isim bakıldığında alınan oyuncuların kaliteli olduğu ve bizi hedefe ulaştıracağı, herkesin ortak kanaatiydi. Ama olmadı. Alpay Özalan, takıma hükmedemedi sonraki süreçte ayrılmak zorunda kaldı. Alpay Hoca’dan sonra Engin Hoca’nın gelmesi aşamasında Balıkesirspor maçına takımı Besim Durmuş çıkarmış, takım bu sezonki en istekli oyununu oynamış ve zor da olsa kazanmıştı.

Sonra Engin Hoca, başladı. İki zorlu deplasmandan da puanla dönünce, yeniden ümitlenmiştik. Maalesef takımın ahengi yine bozuldu. Nedenini bilemiyorum ama takıma bir şeyler oldu.

Oyuncular ne yaptığını bilmez halde, isteksiz, umarsız bir şekilde oynuyorlar.Böyle giderse bu oyuncu yapısıyla bizim maç kazanmamız zor görünüyor.

Artık kadroda ciddi bir değişime gidilmesi gerekiyor. Ramazan Övüç, Oğuz Gürbulak, Samed Kılıç, Ercan Yazıcı, Enes İlkin, Muhammed Beşir ve ve Furkan Yıldırım’ın artık kadroda görev yapması belkide yeni bir umut olacaktır.

Tabii ki kadro yapmak bizim işimiz değil. Ama aynı oyuncu gurubuyla çıkılan maçlara artık taraftarın geleceğini sanmıyorum. Çünkü bazı oyunculara çok ciddi tepkiler oluştu.

Engin hocanın ve yönetimin bunu da göz önünde bulundurması gerekir diye düşünüyoruz.

Yönetim devam etmek istiyorsa bile bir kongre kararı alarak güven tazelemesi kendileri ve Samsunspor’un menfaatleri açısından iyi olacaktır. Bu sezon bari kaybolmasın, henüz herşey bitmiş değil biran önce gerekenlerin yapılmasını bekliyoruz.