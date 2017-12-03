BU TAKIMDAN NE KÖY OLUR NE KASABA

Samsunspor ‘ da değişen bir şey yok.Olmaz da.Bu takım doğru dürüst maç kazanamaz kazanamıyor da.Maç kazanmak için gerekli hiçbir şey yok ortada.Takım yok daha doğrusu.Takıma benzer bir görüntü var sadece.Azim yok, istek yok, mücadele yok.Futbolun doğruları adına, kazanmak için gol bulmak adına bir şey gören varsa beri gelsin.Adam eksilten oyuncu, çizgiye inen oyuncu, şut atan oyuncu, dikine oynayan bir oyuncu gören varsa beri gelsin.Ceza sahasına girme düşüncesinde değil kimse.Bu takımda forvet oynayan Ayite son vuruşlarda becerikli olabilecek bir oyuncu.Adam eksiltemez,sprint atamaz.Ondan faydalanacaksanız onu ceza sahasında pozisyona sokacaksınız .Böyle bir plan , organizasyon var mı?Kazanmak adına bir oyun planı bir saha içi organizasyon gören varsa söylesin.Rakibe , rakibin tehlikeli silahlarına alınmış bir tedbir var mı? O da yok.E o zaman nasıl gol bulacaksınız ve nasıl kazanacaksınız?

Bu oyuncu yapısıyla ve bu anlayışla başka bir şey de beklenmemelidir.

Sorunun parayla pulla da alakası yok bence.Bu oyunculara yarın sabah sözleşmelerinde yazan tutarın beş katını nakit olarak verin haftaya değişen hiçbir şey olmaz.Farklı bir takım çıkmaz ortaya.

Suç bu oyuncularda değil, bu takımı kuranlarda.

Tüm bunlar mevcut yönetimin eseridir.Yönetilebilir hale getirdiklerini iddia ettikleri koskoca Samsunspor ne hallerde?

Sadece saha içi skorlar değil her anlamda sıkıntı büyük.

Şimdi taraftar yönetim istifa diye bağırıyor.

Boşuna bağırmayın derim ben.

Çünkü Başkan bir beyanatında bu kadar sıkıntıya katlandık, tam meyvesini toplayacakken bırakmayız demişti.

Bunlar bıraksa göreve talip olan mı var diye soranlar olabilir.O ayrı bir konu.

Tüm bunların ışığında acizane tavsiyem şudur.İstifa etmeyin.Kongre kararı alın.Aday çıkmazsa dersiniz ki aday vardı da bırakmadık mı?

Eğer aday çıkmazsa güven tazeler yola devam edersiniz.

Hem eliniz güçlenir hem de zamanı gelen o bahsettiğiniz meyveyi toplarsınız.

Ender Gür