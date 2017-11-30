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Bu Tuvalete Şifa İçin Geliyorlar

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Bu Tuvalete Şifa İçin Geliyorlar
Eskişehir'de termal su ile yıllardır vatandaşlara hizmet veren tuvalet yoğun ilgi görüyor.

Eskişehir'de termal su ile yıllardır vatandaşlara hizmet veren tuvalet yoğun ilgi görüyor.

Hamamlar bölgesinde yer alan ve yaklaşık 50 yıldır vatandaşlara 1 lira karşılığı hizmet veren termal tuvalet, özellikle sedef hastaları tarafından sıklıkla tercih ediliyor. İşletmeyi ilk kez ziyaret eden ve termal su ile karşılaşan vatandaşlar ve turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Şifalı olarak adlandırılan termal suyu yıllardır Eskişehir halkı bu tuvalette kullanıyor. Sağlık sorunları olanlar özellikle tuvalete gelerek şifalı suya ayaklarını tutarak, dakikalarca içeride kalıyor. Ayrıca çevredeki esnaf da termal suyu damacana ile ev ve iş yerlerine götürüp kullanıyor.

"Şifa kaynağı ve ilgi çeken bir tuvalet"

Yaklaşık 10 senedir işletme sorumlusu olarak görev yapan Kazım Kayar, termal tuvaletin, vatandaşlar ve turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Öncelikli hedeflerinin, insan sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Kayar, "50 senedir buradaki sıcak su aynı zamanda tuvaletlerde de kullanılıyor. Halkın ve dışarıdan gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Burası aynı zamanda şifa kaynağı ve ilgi çeken bir tuvalet oluyor. Vatandaşlar ve dışarıdan gelen turistler, içeri girip çıktıkları zaman "Bu suyu kendiniz mi ısıtıyorsunuz, yoksa yerden kaynaklanan termal su mu?" diyorlar. Biz de, "Yerden çıkan termal su, sıcaklığı şu kadar" diyoruz. Aldığımız şekilde, yerden gelen suyu halkın hizmetine sunuyoruz. Bu suyun şifası var" şeklinde konuştu.

"Ellerini, ayaklarını 15-20 dakika yıkıyorlar"

İşletmenin, bölgedeki en önemli yapılardan biri olduğunu aktaran Kazım Kayar, insanların termal tuvaleti şifa kaynağı olarak gördüğünü belirtti. Kayar, "Arka tarafta 24 tane çeşmemiz var. Çeşmemiz şadırvan olarak kullanılıyor. Yan taraftan insanlar gelip, ellerini ve ayaklarını 15-20 dakika yıkadıkları oluyor. Gün içerisinde ve aylarca bunu yapan insanlar var. Ayaklarını, yüzlerini yıkıyorlar ve şifalı olduğunu söylüyorlar. Sıkıntılarımız da oluyor ama halka hizmet ettiğimiz için sıkıntıları sineye çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çayı çok güzel oluyor"

Uzun yıllardır aracıyla bölgeden su taşıyan Behçet Sönmez ise, termal suyun kendileri için büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Termal suyun her türlü ihtiyaca cevap verdiğini vurgulayan Sönmez, "Bu suyu, yakın çevredekiler küçük arabalarıyla olsun, yürüyerek olsun gelip alıyorlar. Çay ocakları, kafeler buradan götürüyorlar. Çayı çok güzel oluyor. Buradaki sıcak suyla vatandaşlarımız elini, ayağını yıkıyor. Abdestlerini alıyor. İçilebilir bir su. Zaten termal sularımız çok güzel. Buradaki sularımız hepsinden daha şifalı. Romatizmaya ve diğer hastalıklara birebir" dedi.

"Her tarafı şifalı su"

Termal sudan yıllardır faydalandığını ve her zaman memnun kaldığını dile getiren Erhan Erdoğan ise, suyun cilt hastalıklarına iyi geldiğini belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buranın ismi sıcak sular. Burası doğal kaynak suyun üzerinde bir yer. Banyoları, çeşmeleri olduğu gibi burası termal su. Her tarafı şifalı su. Yaz kış burası sıcak akar. Çok güzel bir yer."

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