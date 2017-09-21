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'Bu ülkenin çocuklarına en büyük kötülüğü yapıyorlar'

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'Bu ülkenin çocuklarına en büyük kötülüğü yapıyorlar'
CHP Samsun İl Başkanı Akcagöz, "Bir ülkenin eğitimi, hemen her şeyi demektir. Eğitim, ülkenin geleceği demektir. Ülkenin geleceği ile bu şekilde oynayanlar, bu ülkeye ve ülkenin çocuklarına en büyük kötülüğü yapıyorlar" dedi

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, temel eğitimden orta öğretime geçiş sisteminin (TEOG) bizzat AK Parti hükümeti tarafından getirildiğini ifade ederek, "Ülkenin çocuklarına en büyük kötülüğü yapıyorlar. Eğitim sistemine, hallaç pamuğu gibi muamele ediyorlar. Bir ülkenin eğitimi, hemen her şeyi demektir. Eğitim, ülkenin geleceği demektir. Ülkenin geleceği ile bu şekilde oynayanlar, bu ülkeye ve ülkenin çocuklarına en büyük kötülüğü yapıyorlar. TEOG kötü idiyse, neden getirdiniz? Peki tamam, her okul kendi öğrencisini seçebilmeli diye yola çıkalım. Size nasıl güveneceğiz? Hangi okul, hangi öğrenciyi seçebilecek? Çocuklara mülakatlarda soracağınız soruları şimdiden kestirmek mümkün" diye konuştu. 

EĞİTİM SİYASETE 
KURBAN EDİLDİ
Eğitim sisteminin bilimsel temelden uzaklaştığını ve AK Parti siyasetine kurban edildiğini belirten Akcagöz, "Milletin çocuklarına, bilimsellikten uzak, çağdaş dünya gerçekleriyle buluşmayan bir eğitim sistemi dayatılıyor.  Bir çok şikayet alıyoruz. İnsanlar hakikaten rahatsız. Varsa yoksa 15 temmuz.  Yeni bir tarih yaratılmaya çalışılıyor. Sanki 30 Ağustos'ları, 29 Ekim'leri biz yazmadık. Onlar için önemli olan, aydın, herşeyin farkında olan bir gelecek yetiştirmek değil. Mümkünse, sorgulamayan, üretmeyen ama tâbi olan bir nesil gelsin. Keşke, bu doğru olmasaydı. Yıllarca, sınav soruları çalınmış. Bu sorular çalınırken sessiz kalanlar, şimdi sınav sisteminin değiştirilmesinden bahsediyorlar. Daha kötüsü de, eğitim şurasında filan tartışılmış değil, adeta olay bir Arap emirliğinde geçiyor gibi, Cumhurbaşkanı TEOG kalksın dediği için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçiyor. Doğru mu, yanlış mı, tartışan yok. Bir kaç sene sonra bir yanlışlık ya da aksi giden bir şey görürler, onu da değiştirirler. Bu ülkenin Meclisi var, Milli Eğitim Bakanlığı var, binlerce eğitimcisi var; fakat hepsinden herşeyi iyi bilen bir Cumhurbaşkanı var" şeklinde konuştu. Gökhan İÇKİLLİ

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