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'Bu vebal size yeter'

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'Bu vebal size yeter'
MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, istifa eden 5 partili meclis üyesi ilgili açıklamada bulunarak, "3 kişi gidersiniz, 100 kişi gelir. İstifa edenler bedelini ödeyemeyecekleri vebalin altına girdiler" dedi

3 GİDER, 100 KİŞİ GELİR
MHP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Ali Şener, Recep Güleroğlu, Ali Kaplan, Mücahit Uydu ve Canik MHP Meclis Üyesi Mustafa Keleş partiden istifa etmişti. Yüksek Seçim Kurulu'na giderek istifa eden MHP'li 5 meclis üyesiyle ilgili açıklamada bulunan MHP İl Başkanı Taner Tekin, "Kendisini bu kutlu davadan daha büyük gören, kerameti kendinde zanneden zavallıların taşıyamadıkları Milliyetçi Hareket Partili olma onuru anlaşılıyor ki; kendilerine ağır gelmiştir. Bu hareketin kapısı Türk Milleti'nin şerefli her bir ferdine sonuna kadar açıktır. 3 kişi gider, 100 kişi gelir. Bunun en açık örneği de yaklaşık 1 buçuk yıllık zaman zarfı içerisinde sadece ilimizde partimize üye olarak yanımızda saf tutan 2 bin civarında insanın Milliyetçi Hareket Partisi'ni tercih etmesidir"dedi.

BEDELİNİ ÖDEYEMEYECEKLER
İstifa edenlerin şahsiyetli duruş sergileyemediğini belirten Başkan Tekin, "Sadece partisinden istifa ederek ülkücülerin helal oylarını siyasi rant malzemesi yaparak başka bir partiye taşıma amacı ile istifa eden zatlar iyi bilmelidir ki, bu vebali ne bu dünyada ne de ahrette ödeyemeyeceklerdir. Ne acıdır ki; istifa edip başka partiye gitmeye hazırlanan bazı meclis üyelerinin 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısızlığında büyük pay sahibi oldukları kamuoyu tarafından da bilinmektedir. Türk Milliyetçiliği davasına gönül vermiş ülkücü kadrolar yalnız ve yalnız Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir. Sağlam adımlarla iktidara yürüyen Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü hareketin bilge lideri Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin önünü kesmeye küresel senaryoların figüranlığını yapanlar asla engel olamayacaklardır."

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