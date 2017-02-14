Bu Yıl Doğaya 2,5 Ton Yem Bırakıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürü Nurgül Bulutlu, kanatlı hayvanlar için 2,5 ton buğdayın doğaya bırakıldığını...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürü Nurgül Bulutlu, kanatlı hayvanlar için 2,5 ton buğdayın doğaya bırakıldığını söyledi.

Soğuk geçen kış şartlarından dolayı yem bulmakta zorlanana hayvanlar için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şubesi tarafından doğaya yem ve sakatat bırakılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürü Nurgül Bulutlu, kış mevsimi boyunca yabani hayvanlar için doğaya yem ve sakatat bırakmaya devam edeceklerini belirtti. Bulutlu, "Kış şartlarında yem ve et bulmakta zorlanan hayvanlar için imkanlarımız ve havanın elverişli olması dahilinde doğaya yiyecekler bırakıyoruz. Özellikle etçil olan hayvanlar yiyecek bulamayınca köylere kadar inebiliyorlar bizler de bunun önüne geçmek için mezbahalardaki atık sakatatları alıp doğaya bırakıyoruz. Doğaya yem bırakma işlemimiz, etçil hayvanlar için 15 günde bir, kanatlı hayvanlar için ise haftada 2-3 kez oluyor" diye konuştu.