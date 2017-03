BU YIL ÜST ÜSTE HİÇ MAÇ KAZANMADIK

Samsunspor'un Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bu yıl üst üstte hiç maç kazanamadık. Deplasman galibiyetimiz de yok. Denizlispor maçını kazanırsak her ikisine de başarmış olacağız" dedi

Samsunspor'un Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi oynamayı istediklerini ancak bazı maçlarda kötü oynasak bile puan veya puanlar getirecek sonuca odaklanacaklarına işaret etti. Özköylü, "Takım olarak çok iyi mücadele ediyoruz. Tüm oyuncularımız arzulu ve istekli. Tabii ki belirli noktalarda eksiklerimiz bulunuyor ama en azından sahada kazanma arzusunu taşıyan, mücadele eden bir takım var. Bu da gelecek açısından umut veriyor" ifadelerini kullandı.

RAHAT NEFES ALMALIYIZ

Hafta sonu deplasmanda yapacakları Denizlispor maçına değinen Özköylü, ligin boyu kısaldıkça her maçın, her puanın öneminin arttığına dikkati çekti. Teknik patron Özköylü, "Çünkü ligin alt sıralarındaki takımlar, kendi aralarında maçlar oynayacak. Bizim bu dönemde alacağımız her puan tehlike bölgesinden uzaklaşmamızı, rahat nefes almamızı sağlayacak. Bu yıl üst üstte hiç maç kazanamadık. Deplasman galibiyetimiz de yok. Denizlispor maçını kazanırsak her ikisine de başarmış olacağız. Umut ediyorum oyuncularımız sahada kazanmak adına ellerinden geleni yapacaklar ve Samsun'a 3 puanla döneceğiz" dedi.